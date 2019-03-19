Son Dakika Haberleri: Yurda Kaçak Giriş Yapan 22 Kişi Yakalandı

Yurda Kaçak Giriş Yapan 22 Kişi Yakalandı

8 dakika önce

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda yurda kaçak giriş yapan 22 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Yurda Kaçak Giriş Yapan 22 Kişi Yakalandı, System.String[]
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda yurda kaçak giriş yapan 22 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Talas ilçesine bağlı Kuruköprü mahallesinde jandarma ekiplerince yapılan yol emniyet ve kontrol devriyesinde, yasa dışı yollardan yurda giriş yaptıkları tespit edilen yabancı uyruklu 20'si Afganistan, 1'i Bangladeş ve 1'i İran uyruklu olmak üzre 22 düzensiz göçmen yakalandı. Şahıslar, işlemlerinin tamamlanmasından sonra İl Göç Müdürlüğüne teslim edildi.

Jandarma tarafından 'Göçmen Kaçakçılığı' yapan şahıslara yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:24 Kaynak: İHA

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