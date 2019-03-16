Son Dakika Haberleri: Yurda Kaçak Yollarla Giren 25 Mülteci Yakalandı

Yurda Kaçak Yollarla Giren 25 Mülteci Yakalandı

1 saat önce

Kayseri'de yurda kaçak yollarla giren 25 mülteci, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Yurda Kaçak Yollarla Giren 25 Mülteci Yakalandı, System.String[]
Kayseri'de yurda kaçak yollarla giren 25 mülteci, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri durumundan şüphelendikleri 35 AAE 560 plakalı yolcu otobüsünü Malatya yolu Mimarsinan Uygulama Noktasında durdurdu. Otobüs içinde yapılan aramada, yurda kaçak yollarla girdiği değerlendirilen ve ellerindeki belgelerdeki isimlere tepki vermeyen 25 Afganistan uyruklu yakalandı. Ayrıca, otobüsün şoförleri E.A. ve H.K. ile muavini M.Y.'de gözaltına alındı.

Otobüsün şoförleri ve muavini hakkında 'Göçmen Kaçakçılığı' suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 01:58 Kaynak: İHA

Malatya, Kayseri, Polis, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Evli Adama Akılalmaz Tuzak! Biri İlişkiye Girip Diğeri Kaydetti Evli Adama Akılalmaz Tuzak! Biri İlişkiye Girerken, Diğeri Kaydetti İnternette Tanıştığı Kadınla Buluşmaya Gitti, Aracı ve Cep Telefonu Gasbedildi "Cep Telefonunu Kaybetti" Diye Eşini Öldürdü, Mahkemede "Kaza" Dedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 15:55:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yurda Kaçak Yollarla Giren 25 Mülteci Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]