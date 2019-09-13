Yurda kaçak yollarla giren 50 yabancı uyruklu yakalandı

Kaçaklarla bu kişileri yurda soktukları belirlenen 2 kişinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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