Yurda kaçak yollarla giren 50 yabancı uyruklu yakalandı
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Ankara İl Jandarma Komutanlığının rutin uygulamalarında yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 50 yabancı uyruklu yakalandıGölbaşı ilçesinde uygulamalarını sürdüren jandarma ekipleri, seyir halindeki 2 minibüsü şüphe üzerine durdurdu.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 03:02 Kaynak: AA
Ankara İl Jandarma Komutanlığının rutin uygulamalarında yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 50 yabancı uyruklu yakalandı
Gölbaşı ilçesinde uygulamalarını sürdüren jandarma ekipleri, seyir halindeki 2 minibüsü şüphe üzerine durdurdu.
Araçta bulunan 50 yabancı uyruklu kişinin kimlik kontrollerinde yurda kaçak yollarla girdikleri tespit edildi.
Kaçaklarla bu kişileri yurda soktukları belirlenen 2 kişinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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