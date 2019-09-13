Son Dakika Haberleri: Yurda kaçak yollarla giren 50 yabancı uyruklu yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Yurda kaçak yollarla giren 50 yabancı uyruklu yakalandı

45 dakika önce

Ankara İl Jandarma Komutanlığının rutin uygulamalarında yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 50 yabancı uyruklu yakalandıGölbaşı ilçesinde uygulamalarını sürdüren jandarma ekipleri, seyir halindeki 2 minibüsü şüphe üzerine durdurdu.

Yurda kaçak yollarla giren 50 yabancı uyruklu yakalandı, System.String[]

Ankara İl Jandarma Komutanlığının rutin uygulamalarında yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 50 yabancı uyruklu yakalandı

Gölbaşı ilçesinde uygulamalarını sürdüren jandarma ekipleri, seyir halindeki 2 minibüsü şüphe üzerine durdurdu.

Araçta bulunan 50 yabancı uyruklu kişinin kimlik kontrollerinde yurda kaçak yollarla girdikleri tespit edildi.

Kaçaklarla bu kişileri yurda soktukları belirlenen 2 kişinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Jandarma, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 03:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'yi kana bulamaya hazırlanan canlı bomba yakalandı
Foça'da askeri birlik arazisine yıldırım düştü: 7 asker yaralandı Behzat Ç.'de iki kadın oyuncunun öpüşmesi diziye damga vurdu Nihat Hatipoğlu'ndan merak edilen sorulara yanıt: Peygamberimiz'in cenazesi ve gömülmesi nasıl oldu?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 15:47:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yurda kaçak yollarla giren 50 yabancı uyruklu yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]