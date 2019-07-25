Son Dakika Haberleri: Yurda yasa dışı yollarla giren anne ile 6 çocuğu yakalandı
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Yurda yasa dışı yollarla giren anne ile 6 çocuğu yakalandı

23 dakika önce

Van'ın Başkale ilçesinde, yurda yasa dışı yollardan giren 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Yurda yasa dışı yollarla giren anne ile 6 çocuğu yakalandı, System.String[]
Van'ın Başkale ilçesinde, yurda yasa dışı yollardan giren 7 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Bebleşin ve Albayrak Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında Albayrak ve Atlılar Mahallesi yakınlarında, ilçeye doğru ilerleyen grubu durdurdu.
Kontrollerde Afganistan uyruklu anne ile 6 çocuğunun yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edildi.
Düzensiz göçmenler, Başkale Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Jandarma, Başkale, Anne, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:28 Kaynak: AA
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