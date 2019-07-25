Yurda yasa dışı yollarla giren anne ile 6 çocuğu yakalandı
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Van'ın Başkale ilçesinde, yurda yasa dışı yollardan giren 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Van Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:28 Kaynak: AA
'ın Başkale
ilçesinde, yurda yasa dışı yollardan giren 7 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma
Komutanlığına bağlı Bebleşin ve Albayrak Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında Albayrak ve Atlılar Mahallesi yakınlarında, ilçeye doğru ilerleyen grubu durdurdu.
Kontrollerde Afganistan
uyruklu anne ile 6 çocuğunun yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edildi.
Düzensiz göçmenler, Başkale Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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