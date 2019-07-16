Son Dakika Haberleri: Yurdaer Okur 'yarbay Aydın' olarak beyazperdede!
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Yurdaer Okur 'yarbay Aydın' olarak beyazperdede!

57 dakika önce

Bugüne kadar birbirinden farklı birçok karaktere hayat veren usta oyuncu Yurdaer Okur, bu kez 7.Koğuştaki Mucize filminde 'Yarbay Aydın' karakteriyle beyazperdede izleyicilerle buluşacak.

Yurdaer Okur 'yarbay Aydın' olarak beyazperdede!, System.String[]

Yapımcılığını Lanistar Media ve Motion Content Group'un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin'in oturduğu, senaryosunu Kubilay Tat'ın yazdığı ve Aras Bulut İynemli'nin başrolünde yer aldığı 7. Koğuştaki Mucize filminin çekimleri Muğla'dan sonra İstanbul'da devam ediyor. Yer aldığı sinema filmleri ve dizilerde canlandırdığı karakterlerle izleyicilerden büyük beğeni toplayan başarılı oyuncu Yurdaer Okur, bu filmde 'Yarbay Aydın' karakteriyle Aras Bulut İynemli'nin canlandırdığı 'Memo'nun hayatında önemli bir rol oynarken, seyirciye de farklı duygular yaşatacak.

Kızını çok seven masum bir babanın adalet arayışını konu alan, sinemaseverlerin uzun yıllar hafızalarından silinmeyecek bir baba kız hikayesini anlatan '7. Koğuştaki Mucize' sonbaharda vizyonda yerini alacak.

Yurdaer Okur, Mucize, Aydın, Kültür Sanat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:37 Kaynak: Bültenler
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