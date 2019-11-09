İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı Yurdaer Şahin, 10 Kasım Atatürk'ü Anma günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Atatürk dünya uyanışının sembolüdür" dedi.



İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı Yurdaer Şahin, 10 Kasım Atatürk'ü anma günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Şahin, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Türkiye Cumhuriyetini kuran başkomutan ve eşsiz devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılını idrak ediyoruz. Türk Milleti'nin başındaki büyük ve dahi Atatürk, politika ve savaş alanlarında yılmayan büyük ve yurtsever bir insandı. Atatürk, tarih boyunca yetişen büyük önderlerden biridir ve o, bilgisi, sevgisi, hoşgörüsü, barışçıl olması ve demokrat kimliği ile dünyada hayranlık uyandırmış ve dünya durdukça unutulmayacak kişiler arasında da yerini almıştır. 10 Kasım, Türk Milleti için Atatürk'ü anma günü olduğu kadar sahip olunan değerlerin kıymetinin bilindiği, eşsiz bir eser olan Cumhuriyetin erdemlerini hayatımızda etkin kılmamız gerektiğini hatırlatan bir gündür. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve milletle yad ediyorum." - KAYSERİ