Yurdaer Şahin, ilçe başkanlığına yeniden aday - Son Dakika
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Yurdaer Şahin, ilçe başkanlığına yeniden aday

13 dakika önce

İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı Yurdaer Şahin, yapılacak olan kongrede yeniden aday olacağını söyleyerek, "Bizde görevden kaçmak diye bir şey yok" dedi.

Yurdaer Şahin, ilçe başkanlığına yeniden aday, System.String[]

İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı Yurdaer Şahin, yapılacak olan kongrede yeniden aday olacağını söyleyerek, "Bizde görevden kaçmak diye bir şey yok" dedi.


İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı Yurdaer Şahin, İYİ Parti Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel ve diğer meclis üyeleri ile birlikte parti binasında delegeler ile tanışma toplantısı düzenlendi. Partiye yeni üye olan delegeler ile tek tek sohbet eden Şahin ve Yücel, sıkıntıları da dinledi.


Kongrede yeniden aday


İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı Yurdaer Şahin, tanışma toplantısının ardından önümüzdeki günlerde yapılacak olan İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanlığı kongresinde yeniden aday olacağını kamuoyuna duyurdu. Şahin, "Teşkilatımızdan gelen yoğun talep üzerine, arkadaşlarımızın bizi bırakmaması üzerine ilçe başkanlığı görevine yeniden talip oluyorum. Bunu delege arkadaşlarımızın huzurunda açıklıyorum. Bu talep karşısında bizde görevden kaçmak diye bir şey yok. Bu ülkeye hizmet edilecekse, her neresinde ve her ne konumda görev varsa kaçmayız, talip oluruz. Bu ülkenin geleceğine müdahil olmak adına devam kararı aldım" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kocasinan, İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:17 Kaynak: İHA
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