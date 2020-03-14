Yurdaer Şahin: "Özgürlük ve demokrasi yolunda verdiğimiz mücadele için yeniden aday oldum" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yurdaer Şahin: 'Özgürlük ve demokrasi yolunda verdiğimiz mücadele için yeniden aday oldum' - Son Dakika

Yurdaer Şahin: "Özgürlük ve demokrasi yolunda verdiğimiz mücadele için yeniden aday oldum"

7 saat önce

İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı Yurdaer Şahin, "Özgürlük ve demokrasi yolunda verdiğimiz mücadele için yeniden aday oldum" dedi.

Yurdaer Şahin:

İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı Yurdaer Şahin, "Özgürlük ve demokrasi yolunda verdiğimiz mücadele için yeniden aday oldum" dedi.


İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı Yurdaer Şahin, yaklaşan 2. Olağan Kongre'den önce yeniden aday olduğunu ve demokrasinin tam olarak işleyebilmesi için mücadele vereceklerini belirtti.


Yeniden aday olması konusunda açıklamalarda bulunan İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı Yurdaer Şahin, "Kıymetli hemşerilerim, değerli üyelerimiz ve değerli partililerimiz, bildiğiniz üzere 2. Olağan Kongremizi yapıyoruz. Liderimiz Sayın Meral Akşener'in önderliğinde özgürlük ve demokrasi için verdiğimiz mücadelede yeniden aday oldum. Bu konuda bütün partililerimizden ve bütün halkımızdan destek bekliyoruz çünkü yeniden parlementer sisteme geçmek, yeniden demokrasinin tam olarak uygulanmasını sağlamak için bir mücadele veriyoruz. Bu mücadelede desteklerinizi bekliyorum. Farklı adaylarımız da var ve onlara da başarılar diliyorum. Seçilmiş, seçilecek ve aday olan arkadaşlarıma başarılar diliyorum çünkü biz bir aileyiz ve bir gerginlik yok. Burada demokrasi için mücadele veriyoruz, bu bakımdan da diğer aday olan arkadaşlarıma başarılar diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Kocasinan, İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 12:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Uzman isimden, "Koronavirüs sıcak havalarda yok olacak" iddiasını çürütecek sözler
Fahrettin Altun'dan yabancı medyaya uyarı: Bir daha aynı hatayı yapmayın Bilim Kurulu Üyesi Prof. Alpay Azap, koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar anlattı Koronavirüsün hızla yayıldığı İspanya tamamen karantina altına alındı

Son Dakika Haberleri
19:33 TUZLA'DA KUMAŞ FABRİKASINDA YANGIN; MAHSUR KALAN 5 İŞÇİ KURTARILDI
19:32 İzmir'de kuyumcu soygunu
19:32 AK Parti, MKYK ve MYK toplantılarını erteledi
19:31 Uzman isimden, "Koronavirüs sıcak havalarda yok olacak" iddiasını çürütecek sözler
19:31 Osmangazi'den korona virüsü tedbirleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 19:35:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yurdaer Şahin: "Özgürlük ve demokrasi yolunda verdiğimiz mücadele için yeniden aday oldum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]