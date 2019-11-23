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Yurdaer Şahin: "Ülkemizin geleceğinde önemli görevler üstlenen öğretmenlerimiz hepimizin baş...

6 saat önce

İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı Yurdaer Şahin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Ülkemizin geleceğinde önemli görevler üstlenen öğretmenlerimiz hepimizin baş tacıdır" dedi.

Yurdaer Şahin:

İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı Yurdaer Şahin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Ülkemizin geleceğinde önemli görevler üstlenen öğretmenlerimiz hepimizin baş tacıdır" dedi.


İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı Yurdaer Şahin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, öğretmenlerin gününü kutladı. Şahin, yayınladığı mesajında, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitilmesi ve ileriye yönelik olumlu davranışlar kazandırılması görevini yerine getirmekte olan öğretmenlerimize armağan edilen bu anlamlı günü idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Günümüz dünyasında olduğu gibi; ülkemizin de gelişim, değişim ve kalkınmasını gerçekleştirip gelecekle ilgili hedeflerimize ulaşmada eğitim ve öğretmenin görevi çok büyüktür. Eğitim bugün artık sadece kalkınmamızın ve gelişmemizin temel unsuru değil, aynı zamanda bir milletin dünya üzerindeki yerini de tayin eden stratejik bir değerdir. Öğretmenlerimizin çocuklarımız için gösterdikleri üstün gayret ve azmin destekçisi olmaya devam edeceğiz. İçinde bulunduğumuz teknoloji çağında bilgi üretimi hayati bir önem kazanmıştır. Bilginin kaynağı olan eğitim gönüllüleri öğretmenlerimiz, yarınlar adına umut bağladığımız en büyük güçtür. Yaşamın her döneminde eğitim öğretime büyük bir gereksinim bulunmaktadır. Bu kutsal görevi sürdüren, bugünlerin ve yarınların mimarı öğretmenlere, çağdaş ve demokratik bir toplum oluşturmak adına büyük sorumluluklar düşmektedir. Ülkemizin geleceğinde önemli görevler üstlenen öğretmenlerimiz, hepimizin baş tacıdır" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kocasinan, İYİ Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 09:47 Kaynak: İHA
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