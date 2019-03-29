Son Dakika Haberleri: Yurdakul "Kaçırılma İddiası"Nı Savcılıkta Yalanladı

Yurdakul "Kaçırılma İddiası"Nı Savcılıkta Yalanladı

1 saat önce

Saadet Partisi Elmadağ Belediye Başkan adaylığından partisine tepki göstererek çekilen Nuri Yurdakul, çekilme kararı öncesinde tehdit edildiği ve kaçırıldığına ilişkin iddiaları savcılıktaki ifadesinde yalanladı.

Yurdakul
Saadet Partisi Elmadağ Belediye Başkan adaylığından partisine tepki göstererek çekilen Nuri Yurdakul, çekilme kararı öncesinde tehdit edildiği ve kaçırıldığına ilişkin iddiaları savcılıktaki ifadesinde yalanladı.

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam, Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı suç duyurusunda, Elmadağ Belediye Başkan Adayı Nuri Yurdakul'dan 27 Mart'tan itibaren haber alınamadığını ileri sürdü. Ailesinin de Yurdakul'dan haber alamadığını iddia eden İslam, "Adayımız kendi rızası ve isteğiyle adaylıktan çekilmemiştir. Kaçırılma, tehdit ve şantajlar nedeniyle çekilmeye mecbur bırakıldığını düşünüyoruz" ifadesine yer verdi.

Şikayet üzerine Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığına ifade veren Nuri Yurdakul ise söz konusu iddiaları yalanladı.

"Böyle bir olay kesinlikle yoktur" sözlerine yer veren Yurdakul, hür iradesiyle, yaptığı istişareler sonucu istifa kararı aldığını, istifa dilekçesindeki tüm beyan, yazılar ve imzanın kendisine ait olduğunu kaydetti. Yurdakul, dilekçesinde şunları kaydetti:

"Kesinlikle tehdit, şantaj, zorla alıkonulma iddiaları gerçekleşmemiştir. Zaten böyle bir şey olsaydı, ben kendim bizzat gelerek suç duyurusunda bulunurdum. 27-29 Mart tarihleri arasında kendi ikametgahımda, iş yerimde ve ailemin yanındaydım. Ailemin de bana ulaşamadığı iddiası tamamen asılsızdır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 07:58 Kaynak: AA

Saadet Partisi, Nuri Yurdakul, Elmadağ, Güncel
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