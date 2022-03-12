Yurdu etkisi altına alan kar Mersin'de de etkili oldu - Son Dakika
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Yurdu etkisi altına alan kar Mersin'de de etkili oldu

12.03.2022 17:06

Yurdu etkisi altına alan kar Mersin'de de etkili oldu Ülke genelinde bir çok ilde 2 gündür etkili olan kar yağışı bugün Mersin'in yüksek rakımlı bölgelerinde etkili oldu.

Yurdu etkisi altına alan kar Mersin'de de etkili oldu

MERSİN - Ülke genelinde bir çok ilde 2 gündür etkili olan kar yağışı bugün Mersin'in yüksek rakımlı bölgelerinde etkili oldu.

Meteoroloji'nin günlerdir uyarısını yaptığı kar yağışı, bir çok ilde 2 gündür etkili oluyor. Zaman zaman güneşli havanın etkili olduğu Mersin'e de yağışlı hava bugün ulaştı. Erdemli ilçe merkezinde kısa süreli kar yağdı. İlçeye bağlı kırsal mahallelerden 500 rakımda bulunan Karayakup'tan itibaren ise kar lapa lapa yağdı. Kar yağışı kısa sürede çevreyi beyaza bürüdü.

Uzun yıllar sonra Mart ayında kar yağışının etkili olduğunu belirten mahalle sakinlerinden Murat Iğdır, bademlerin çiçek açtığı mevsimde böyle bir kar yağışı ile karşılaştıklarına şaşırdıklarını aktardı.

Yurdu etkisi altına alan kar Mersin'de de etkili oldu
Yurdu etkisi altına alan kar Mersin'de de etkili oldu
Yurdu etkisi altına alan kar Mersin'de de etkili oldu

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Togo Cumhuriyeti, Meteoroloji, Mersin, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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