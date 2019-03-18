Son Dakika Haberleri: Yurdu Yaşatmak İçin Can ve Kan Verenlere Vefa" Etkinliği

Yurdu Yaşatmak İçin Can ve Kan Verenlere Vefa" Etkinliği

1 saat önce

Kırklareli Üniversitesi Küy Müzik Grubu tarafından, "Yurdu Yaşatmak İçin Can ve Kan Verenlere Vefa" etkinliği düzenlendi.

Yurdu Yaşatmak İçin Can ve Kan Verenlere Vefa
Kırklareli Üniversitesi Küy Müzik Grubu tarafından, "Yurdu Yaşatmak İçin Can ve Kan Verenlere Vefa" etkinliği düzenlendi.

Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Başkanı Doç. Dr. Bülent Bayram, vatan savunmasında şehit olanlara Allah'tan rahmet dileğinde bulundu.


Mehmetçik'in ülkenin birlik ve beraberliği için mücadele ettiğini belirten Bayram, şehit, gazi, şair ve sanatçıları hiçbir zaman unutmadıklarını ifade etti.

Öğrencilerin güzel bir etkinlik hazırladığını aktaran Bayram, milli ve manevi değerlere saygılı insanlar yetiştirme bilinciyle hareket ettiklerini söyledi.

Bayram, etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından öğrenci ve akademik personelden oluşan Küy Müzik Grubu, İlahiyat Fakültesi öğretim görevlisi Uğur Alkan yönetiminde türkü ve şiirler seslendirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 04:46 Kaynak: AA

Kırklareli, Güncel
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