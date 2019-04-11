Son Dakika Haberleri: Yurdum Öğrencileri Spor Şöleni'nde Ödül Zamanı

Yurdum Öğrencileri Spor Şöleni'nde Ödül Zamanı

2 saat önce

Yurdum Öğrencileri Spor Şöleni etkinliklerinde derece yapan öğrenciler, ödüllerine kavuştu.

Yurdum Öğrencileri Spor Şöleni'nde Ödül Zamanı, System.String[]
Yurdum Öğrencileri Spor Şöleni etkinliklerinde derece yapan öğrenciler, ödüllerine kavuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Kocaeli İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğinde organize edilen "Yurdum Öğrencileri Spor Şöleni" etkinliklerinde derece yapan öğrenciler ödüllerine kavuştu. KBB Gençlik Konferans Salonu'nda gerçekleşen ödül törenine Kocaeli İl Gençlik ve Spor Müdürü Muzaffer Çintimar ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Spor Şube Müdürü Ziyaülhak Sarıgül'ün yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan öğrenciler ve belletmenler katıldı. Yaklaşık dört aydır farklı branşlarda yapılan etkinliklerde kıyasıya yarışan öğrenciler ödüllerini aldı.

Kızlar ve erkekler olmak üzere iki kategoride gerçekleşen etkinliklerde öğrenciler 7 branşta ter döktü. Gazi Süleyman Paşa Yurdu erkekler kategorisinde voleybol, basketbol ve satranç olmak üzere üç branşta birinci olarak önemli bir başarı elde etti. Futbolda vilayetler yurdu şampiyon olurken, masa tenisinde ise Kocaeli Yurdu zirveye çıktı. Üç branşta gerçekleşen kızlar kategorisinde ise birbirinden çekişmeli müsabakalar gerçekleşti. Basketbolda Semiha Ayverdi Yurdu ipi göğüslerken, masa tenisinde Şerife Gelin Yurdu şampiyon oldu. Satrançta ise rakiplerinin arasından sıyrılan Canfeda Hatun Yurdu zirveye çıktı. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:44 Kaynak: İHA
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kaza Yapan Kamyonetteki Bebek Yola Böyle Fırladı Kaza Anında Kamyonette Bulunan Bebek Yola Fırladı Son Dakika! Sınırda 221 Kilo Patlayıcı Madde Ele Geçirildi Son Dakika! Bakan Selçuk: Çeyiz Hesabı Desteği Başvuruları 17 Nisan'da Başlıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 11:45:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yurdum Öğrencileri Spor Şöleni'nde Ödül Zamanı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]