Yurdum Öğrencileri Spor Şöleni'nde Ödül Zamanı
2 saat önce
Yurdum Öğrencileri Spor Şöleni etkinliklerinde derece yapan öğrenciler, ödüllerine kavuştu.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:44 Kaynak: İHA
Yurdum Öğrencileri Spor Şöleni etkinliklerinde derece yapan öğrenciler, ödüllerine kavuştu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Kocaeli İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğinde organize edilen "Yurdum Öğrencileri Spor Şöleni" etkinliklerinde derece yapan öğrenciler ödüllerine kavuştu. KBB Gençlik Konferans Salonu'nda gerçekleşen ödül törenine Kocaeli İl Gençlik ve Spor Müdürü Muzaffer Çintimar ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Spor Şube Müdürü Ziyaülhak Sarıgül'ün yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan öğrenciler ve belletmenler katıldı. Yaklaşık dört aydır farklı branşlarda yapılan etkinliklerde kıyasıya yarışan öğrenciler ödüllerini aldı.
Kızlar ve erkekler olmak üzere iki kategoride gerçekleşen etkinliklerde öğrenciler 7 branşta ter döktü. Gazi Süleyman Paşa
Yurdu erkekler kategorisinde voleybol
, basketbol
ve satranç olmak üzere üç branşta birinci olarak önemli bir başarı elde etti. Futbolda vilayetler yurdu şampiyon olurken, masa tenisinde ise Kocaeli Yurdu zirveye çıktı. Üç branşta gerçekleşen kızlar kategorisinde ise birbirinden çekişmeli müsabakalar gerçekleşti. Basketbolda Semiha Ayverdi
Yurdu ipi göğüslerken, masa tenisinde Şerife Gelin Yurdu şampiyon oldu. Satrançta ise rakiplerinin arasından sıyrılan Canfeda Hatun Yurdu zirveye çıktı. - KOCAELİ
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