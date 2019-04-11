Yurdum Öğrencileri Spor Şöleni'nde Ödül Zamanı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Kocaeli İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğinde organize edilen "Yurdum Öğrencileri Spor Şöleni" etkinliklerinde derece yapan öğrenciler ödüllerine kavuştu.

YURTLARDA KALAN ÖĞRENCİLER YARIŞTI

KBB Gençlik Konferans Salonu'nda gerçekleşen ödül törenine Kocaeli İl Gençlik ve Spor Müdürü Muzaffer Çintimar ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Spor Şube Müdürü Ziyaülhak Sarıgül'ün yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan öğrenciler ve belletmenler katıldı. Yaklaşık dört aydır farklı branşlarda yapılan etkinliklerde kıyasıya yarışan öğrenciler ödüllerini aldı.

ERKEKLER KATEGORİSİNE GAZİ SÜLEYMAN PAŞA DAMGA VURDU

Kızlar ve erkekler olmak üzere iki kategoride gerçekleşen etkinliklerde öğrenciler 7 branşta ter döktü. Gazi Süleyman Paşa Yurdu erkekler kategorisinde voleybol, basketbol ve satranç olmak üzere üç branşta birinci olarak önemli bir başarı elde etti. Futbolda vilayetler yurdu şampiyon olurken, masa tenisinde ise Kocaeli Yurdu zirveye çıktı.

KIZLAR KATEGORİSİNDE NEFES KESEN MÜSABAKALAR

Üç branşta gerçekleşen kızlar kategorisinde ise birbirinden çekişmeli müsabakalar gerçekleşti. Basketbolda Semiha Ayverdi Yurdu ipi göğüslerken, masa tenisinde Şerife Gelin Yurdu şampiyon oldu. Satrançta ise rakiplerinin arasından sıyrılan Canfeda Hatun Yurdu zirveye çıktı.