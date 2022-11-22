Fırtına kapıda! AFAD'dan 6 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı - Son Dakika
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Fırtına kapıda! AFAD'dan 6 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

22.11.2022 22:49
Fırtına kapıda! AFAD'dan 6 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Yurdun batı kesiminde sağanak yağış etkisini gösterirken Meteoroloji'den Çarşamba günü için uyarı geldi. Yapılan açıklamada, Ege'nin kuzeyi ve güneyinde fırtına beklendiği belirtildi. Konuyla ilgili AFAD'dan gelen açıklamada ise 5 şehrimiz için turuncu, 1 kent için sarı uyarı verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Kuzey Ege'de rüzgarın yarın günün ilk saatlerinden, Güney Ege'de ise öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği açıklandı.

RÜZGARIN HIZI 70 KM'Yİ BULACAK

Ege Denizi'nde çıkması beklenen fırtınanın hızının saatte 70 kilometreyi bulabileceği belirtilirken, fırtınanın akşam saatlerinden itibaren etkisini yitirmesi bekleniyor.

AFAD'DAN 5 KENTE TURUNCU 1 İLE SARI UYARI

Öte yandan konuyla ilgili AFAD'da uyarılarda bulunarak 5 kent için turuncu 1 il için ise sarı alarm verdi. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda AFAD şu uyarıda bulundu: "Kıyı Ege ve Kuzey Ege'de kuvvetli ve çok kuvvetli, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in batısı, İzmir'in güneydoğusu ile Aydın ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak yağış bekleniyor.

Fırtına kapıda! AFAD'dan 6 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı
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SON DAKİKA: Fırtına kapıda! AFAD'dan 6 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı - Son Dakika
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