Fırtına kapıda! AFAD'dan 6 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Kuzey Ege'de rüzgarın yarın günün ilk saatlerinden, Güney Ege'de ise öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği açıklandı.

RÜZGARIN HIZI 70 KM'Yİ BULACAK

Ege Denizi'nde çıkması beklenen fırtınanın hızının saatte 70 kilometreyi bulabileceği belirtilirken, fırtınanın akşam saatlerinden itibaren etkisini yitirmesi bekleniyor.

AFAD'DAN 5 KENTE TURUNCU 1 İLE SARI UYARI

Öte yandan konuyla ilgili AFAD'da uyarılarda bulunarak 5 kent için turuncu 1 il için ise sarı alarm verdi. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda AFAD şu uyarıda bulundu: "Kıyı Ege ve Kuzey Ege'de kuvvetli ve çok kuvvetli, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in batısı, İzmir'in güneydoğusu ile Aydın ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak yağış bekleniyor.