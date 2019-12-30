Yurdun batısından gelip doğusundaki çocukları oyuncaklarla sevindirdiler - Son Dakika
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Yurdun batısından gelip doğusundaki çocukları oyuncaklarla sevindirdiler

6 saat önce

Tekirdağ'da bir şirkette çalışan 3 arkadaş, köy çocuklarının hayallerindeki oyuncaklara sahip olmaları için şirket çalışanlarının da yardımıyla elde ettikleri oyuncaklarla Ağrı'ya gelerek kırsaldaki çocukları sevindirdi.

Yurdun batısından gelip doğusundaki çocukları oyuncaklarla sevindirdiler, System.String[]

Tekirdağ'da bir şirkette çalışan 3 arkadaş, köy çocuklarının hayallerindeki oyuncaklara sahip olmaları için şirket çalışanlarının da yardımıyla elde ettikleri oyuncaklarla Ağrı'ya gelerek kırsaldaki çocukları sevindirdi.

Kırklareli, Tekirdağ, Edirne illerinin elektrik dağıtımını yapan Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) çalışanı 3 arkadaş, sosyal sorumluluk projesi kapsamında yeni yıl öncesi Tekirdağ'da çalıştıkları binanın girişine yılbaşı ağacı bırakarak kırsaldaki çocuklar için yardım kampanyası başlattı. Kampanyayı "Ağrı'da köy çocuklarının hayallerine dokunmak ister misiniz?" sloganıyla yürüten bu kişiler, mesai arkadaşlarının da yardımıyla elde ettikleri oyuncaklarla Ağrı'ya geldi.

İbrahim Çeçen Vakfı gönüllüleriyle oyuncakların dağıtılması için önceden belirlenen köylere gitmek için yola koyulan gönüllüler, kar yağışıyla kayganlaşan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Yörede bir süre önce etkili olan kardan dolayı araçları yolda kalan gönüllüler, kara saplanan araçlarını kendi çabalarıyla itip kurtararak ulaştıkları Beşiktepe ve Yukarı Saklıca köylerindeki öğrencilerle buluştu. Yüzlerce kilometre uzaktan gelerek köylerdeki çocukların hayallerini süsleyen rengarenk otomobil, robot, bebek ve çeşitli oyuncakları hediye eden gönüllüler, onlarla fotoğraf çekilip eğlendi.

"Bu uygulamanın Türkiye'deki diğer şirketlere örnek olmasını istiyorum"

TREDAŞ Kurumsal İletişim Yöneticisi Ergin Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir hayalin peşine düşüp Türkiye'nin en batısından en doğusuna geldiklerini söyledi. İbrahim Çeçen Vakfı aracılığıyla köylerdeki öğretmenlerle iletişime geçip öğrencilerin hayallerindeki oyuncakları öğrendikten sonra bunları alıp Ağrı'ya geldiklerini belirten Akgün, şöyle konuştu:

"İlk defa Ağrı'ya geldik. Edirne'den Kars'a tabirini ilk defa yaşamış olduk. Öğrencilerin mutluluğu ve yüzlerindeki bu gülümsemeyi görmek bizim için her şeyden değerli ve önemliydi. Biz buradaki izlenimlerimizi bini aşkın çalışanımıza ileteceğiz. Çok farklı bir duygu oldu bizim için, anlatılacak gibi değil. Yaşanması gereken bir duygu. Ben bu uygulamanın Türkiye'deki diğer şirketlere örnek olmasını istiyorum."

İbrahim Çeçen Vakfı (IC) Müdürü Meral Dinçer ise gönüllülerin Tekirdağ'dan gelerek Ağrı'da Beşiktepe ve Yukarı Saklıca köylerindeki çocuklara oyuncak yardımında bulunmasının çok anlamlı olduğunu anlattı.

Öğrencilerden Hivda Yazıcı da hayallerindeki oyuncaklara kavuştukları için çok mutlu olduklarını ve bundan dolayı yardımları kendilerine ulaştıran ağabeylerine teşekkür etti.

Tekirdağ, Türkiye, Edirne, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 10:30 Kaynak: AA
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