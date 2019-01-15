Yurdun Büyük Bir Bölümünde Eğitime Kar Engeli

Yurdu etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Yurdu etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.



KOCAELİ'DE YARIN OKULLAR TATİL EDİLDİ Meteorolojiden yapılan açıklamalar sonrasında olumsuz hava koşulları nedeniyle Kocaeli'de yarın okullar tatil edildi. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, 16 Ocak Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verileceğini açıkladı. Meteorolojiden yapılan uyarılar sonrasında sosyal medya üzerinden açıklama yapan Vali Aksoy, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kocaeli genelinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde 16 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildiğini duyurdu. Açıklamada ayrıca hava koşulları nedeniyle özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde de Çarşamba günü eğitime ara verildiği, hamileler ile engelli kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı ifade edildi.



KÜTAHYA'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ Kütahya'da, etkili olan yoğun kar yağışının ardından yarın (16 Ocak 2019 Çarşamba günü) eğitime ara verildiği açıklandı. Sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artıran yoğun kar yağışı Kütahya etkili oldu. Kar kalınlığını 25 santimetreyi bulduğu Kütahya'da öğrencileri sevindirecek haber geldi. Kütahya Meteoroloji Müdürlüğü'nün Hava Tahmin Raporlarında bildirilen mevcut hava şartları ve en son meteorolojik veriler değerlendirildiğinde kar yağışının artması öngörüsü ile Kütahya'da yarın eğitime ara verildiği açıklandı. Valilikten gelen açıklamada; "Hava şartları ve en son meteorolojik veriler değerlendirildiğinde, öğrencilerimizin sağlığı ve ulaşım güvenliği için; İlimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her tür ve derecedeki resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının 16.01.2019 Çarşamba günü 1 (bir) gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personelden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri, 16.01.2019 Çarşamba günü 1 (bir) gün süre ile idari izinli sayılacaklardır" denildi.



BOZÜYÜK'TE EĞİTİME KAR TATİLİ Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, yoğun kar yağışı sebebi ile ilçe genelinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi. Edinilen bilgiye göre, Bozüyük ilçesinde bugün öğlen saatlerinden itibaren ilçe genelinde yoğun olarak etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle ilçe genelinde ve ilçeye bağlı belde ve köylerde yoğun kar yağışının ulaşımda meydana getirebileceği aksaklıklar nedeniyle ilçe genelinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi. Yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle öğrencilerin ulaşımında yaşanabilecek olumsuzlukları önlemek amacıyla yarın 16 Ocak 2019 Çarşamba günü okulların bir gün süreyle tatil edildiği açıklandı.



DÜZCE'DE OKULLARA KAR TATİLİ Düzce'de yoğun kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edildi. Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı sonrasında ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 16 Ocak 2019 Çarşamba günü Düzce genelinde okullarımızda eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır" denildi.



ESKİŞEHİR'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ Eskişehir'de yoğun kar yağışı dolayısıyla eğitim ve öğretime 1 gün arar verildi. Eskişehir'de öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini giderek arttırırken, kısa sürede kent merkezi ve ilçeler beyaz örtü ile kaplandı. Yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle 16 Ocak Çarşamba günü okullar tatil edildi. Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 16 Ocak 2019 Çarşamba günü eğitime ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu çalışanları da bir gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verdi.



BALIKESİR'DE 3 İLÇEDE EĞİTİME KAR ENGELİ Balıkesir'in 3 ilçesinde kar yağışı dolayısı ile eğitime 1 gün ara verildi. Balıkesir'in Sındırgı, Kepsut ve Dursunbey ilçesinde taşımalı eğitime kar yağışı dolayısı ile 1 gün ara verildi. Ayrıca, Dursunbey'in Akbaşlar, Kavacık, Hamzacık, Süleler, Şabanlar, Odaköy, Mıcırlar, Gökçedağ ve Durabeyler kırsal mahalle okulları ile Kepsut ilçesinin Keçidere, İsaalan, Bükdere ve Serceören ilkokulları tatil edildi.



BİLECİK'TE ÖĞRENCİLERE KAR TATİLİ Bilecik'te bugün öğleden sonra başlayan kuvvetli kar yağışı sonrası kent merkezi ve 4 ilçesinde okullar tatil edilirken, 2 ilçede de taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde kar yağışı ve buzlanma riskine karşı il merkezi, Bozüyük, Söğüt, Pazaryeri ve Yenipazar ilçelerine bağlı tüm ilk ve orta dereceli okullarda 16 Ocak 2019 Çarşamba günü 1 gün süre ile eğitime ara verilmiştir. Gölpazarı ve İnhisar ilçelerinde taşımalı eğitime 16 Ocak 2019 Çarşamba günü 1 gün süre ile ara verilmesi ve taşımalı eğitimle gelen öğrencilerin belirtilen tarihte 1 gün süre ile idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. Öte yandan açıklamalara il merkezi ve anılan ilçelerde kamuda çalışan hamile ve engelli personelin 16 Ocak 2019 Çarşamba günü idari izinli sayılacağı duyuruldu.



KARABÜK'TE EĞİTİME KAR TATİLİ Karabük'te kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan kar yağışı nedeniyle Karabük merkez ve ilçelerimizdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüpleri, 16.01.2019 Çarşamba günü (1 gün) tatil edilmiştir. 2002/58 Sayılı Genelge'nin 3. maddesi gereğince olumsuz hava koşulları nedeniyle valiliklerce okulların tatil edilmesi halinde aynı bölgedeki kamu görevlisi engelliler ayrıca bir talimat ve talebe gerek kalmadan belirlenen tatil süresince izinli sayılacaktır. Bu izin kamuda çalışan hamile personeli de kapsamaktadır" denildi.



KAHRAMANMARAŞ'TA 4 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ Kahramanmaraş'ta yoğun kar yağışı nedeniyle 4 ilçede okullar yarın tatil edildi. Kahramanmaraş'ın kuzey ilçelerinde etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle Kahramanmaraş'ın kuzey ilçelerinden Göksun, Ekinözü, Çağlayancerit ve Nurhak'ta eğitime 1 gün ara verildiği öğrenildi.



BOLU'DA, KAR NEDENİYLE OKULLAR TATİL EDİLDİ Bolu'da, yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edilirken, engelli ve hamile kamu personeline de izin verildi. Edinilen bilgiye göre, Bolu il genelinde öğle saatlerinde başlayan ve gün boyunca devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi. Bolu Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve sabah saatlerinde yaşanacak muhtemel buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda oluşabilecek aksamalar sebebiyle Bolu il genelinde ilk ve orta dereceli okullarımızda, 16.01.2019 Çarşamba günü eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, 16 Ocak 2019 Çarşamba günü yoğun kar yağışından ötürü oluşabilecek aksaklıklar nedeniyle engelli ve hamile kamu personeli de 1 gün idari izinli sayılmıştır"



BAYBURT'TA OKULLARA KAR TATİLİ Bayburt il genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle Milli Eğitime bağlı ilk, orta ve liseler 16 Ocak Çarşamba günü bir günlüğüne tatil edildi. Konuyla ilgili Bayburt Valiliğinden yapılan açıklama şöyle:



"Bayburt ilimizin özellikle köy yollarında ulaşımı kesintiye uğratan kuvvetli fırtına, kar yağışı ile aşırı rüzgara bağlı olarak oluşan yoğun tipi nedeniyle 16 Ocak 2019 Çarşamba günü il genelinde eğitime bir gün ara verilmiştir." Öte yandan Bayburt'ta şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle aralarında öğrencilerin de bulunduğu bir grup vatandaş mahsur kaldı. Kentte akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle Saruhan ve Ozansu köylerinde taşımalı eğitim alan öğrencilerin de aralarında bulunduğu bir grup vatandaşın mahsur kaldığı bilgisine ulaşıldı. İhbar üzerine kısa sürede harekete geçen İl Özel İdaresi, AFAD ve Jandarma ekipleri, mahsur kalan öğrenci ve vatandaşları kurtardı.



MUŞ'TA EĞİTİME KAR ENGELİ Muş'ta yoğun kar yağışı, buzlanma ve çığ tehlikesi nedeniyle merkez ile Hasköy ilçesinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verdi. Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş merkez ve Hasköy ilçesinde 16 Ocak 2019 Çarşamba günü için eğitim öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi. Yoğun kar yağışı, buzlanma, fırtına ve tipi beklentisi, ayrıca eğimi fazla olan bölgelerde çığ tehlikesi riskinin de değerlendirildiği kaydedilen açıklamada, "İl İdaresi Kanunu çerçevesinde 16 Ocak 2019 Çarşamba günü Muş il merkezi ve bağlı köyler ile Hasköy ilçe merkezi ve bağlı köylerinde eğitime 1 gün süre ile ara verilmesine valiliğimce karar verilmiştir. Diğer ilçelerimiz ve bağlı köylerinde eğitim öğretim devam edilecektir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 16 Ocak 2019 Çarşamba günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.



SİNCİK'TE OKULLAR TATİL EDİLDİ Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi. Bir süredir etkisini sürdüren kar yağışından dolayı Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okulların 16 Ocak'ta tatil edildiği duyuruldu. Okulların tatil edilmesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, "İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe genelindeki tüm okullarımız 16 Ocak Çarşamba günü tatil edilmiştir" diye konuştu.



BURSA'NIN İKİ İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ Bursa'nın dağ ilçelerinden Büyükorhan ve Harmancık'da eğitime bir gün ara verildi. Büyükorhan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle 16.01.2019 Çarşamba günü Büyükorhan merkez ve mahallelerinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Aynı tarihte hamile ve engelli kamu görevlileri de idari izinli sayılacaktır" denildi. Harmancık Kaymakamlığı da yoğun kar nedeniyle ilçe genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.



MANİSA'DA EĞİTİME KAR ENGELİ Manisa'nın Selendi ve Demirci ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Selendi'de okulların tamamında kar nedeniyle 16 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildi. Selendi Kaymakamı Can Atak, olumsuz hava şartları ve buzlanma tehlikesi nedeniyle ilçe genelinde taşıma yoluyla eğitime erişen öğrenciler için ve ilçe merkezi dışında kalan mahallelerde okulların tamamındaki öğrenciler için yarın eğitime ara verildiğini söyledi.



Demirci Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları ve buzlanma tehlikesi nedeniyle Demirci ilçe genelinde ilk ve orta dereceli okullarımızda eğitim-öğretim gören öğrencilerimiz için 16 Ocak Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verilmiştir" denildi.



TUNCELİ'DE EĞİTİME KAR TATİLİ Tunceli merkez ve 3 ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 16 Ocak 2019 Çarşamba günü Tunceli merkez, Pülümür, Nazımiye, Ovacık ilçelerimizde eğitim ve öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Engeli olan ve hamile kamu görevlilerimiz de idari izinli sayılacaktır" denildi.



AFYONKARAHİSAR'DA EĞİTİME KAR ENGELİ Afyonkarahisar kent merkezi ve 4 ilçesinde aşırı kar yağışı ve tipi nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, aşrı kar yağışı nedeniyle kent merkezi, Sinanpaşa, Bayat, Emirdağ ve İhsaniye ilçelerinde eğitime bir günlüğüne ara verildiği bildirildi.



SİVAS'TA EĞİTİME KAR ARASI Sivas'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar Çarşamba günü bir gün süre ile tatil edildi. Sivas Valiliği tarafından yapılan açıklamada etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde okulların Çarşamba günü bir gün süre ile tatil edildiği duyuruldu. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli; hamile, engelli, diyaliz hastası, kalp ve böbrek yetmezliği bulunan hastalar, kanser gibi kronik rahatsızlığı bulunan hastaların da bir gün süre ile izinli sayılacağı belirtildi.



(İHA)

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