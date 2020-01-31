Yurdun büyük bir kısmında soğuk hava etkili oluyor - Son Dakika
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Yurdun büyük bir kısmında soğuk hava etkili oluyor

6 saat önce

Soğuk hava ve bazı bölgelerde kar yağışı devam ediyor.

Soğuk hava ve bazı bölgelerde kar yağışı devam ediyor. Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar 40 santimi geçti. Güne karla uyanan esnaf iş yerinin önünde kar temizliği yaparken, birçok araç da neredeyse kar altında kayboldu.

Bitlis'in Tatvan ile Hizan ilçeleri arasında bulunan Güzeldere Vadisi'ndeki menderesler ise, kar yağışının ardından görsel şölen sunuyor. Kar yağışı sonrası doğa fotoğrafçıları da menderesleri fotoğraflamak için yoğun çaba sarf ediyor. Muş'ta deyim yerindeyse lapa lapa kar yağdı. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, belediye ekipleri de karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde kar çocuk ve yetişkinlerin eğlence kaynağı oldu. İlçenin orta ve yüksek kesimlerinde yer yer 70 santimetreye ulaşan kar kalınlığıyla büyük, küçük herkesin yüzünü güldürüyor.

Sivas'ta geçtiğimiz gün akşam saatlerinden itibaren etkisini hissettiren kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Vatandaşlar karla kaplanan araçlarını ve iş yerlerinin önünü temizledi.

Kar şehirdeki 662 köy yolunu araç ulaşımına kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri günün ilk saatlerinden itibaren kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

(İHA)

Yurdun büyük bir kısmında soğuk hava etkili oluyor

Karlıova, Bingöl, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:15 Kaynak: İHA
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