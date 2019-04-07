Son Dakika Haberleri: Yurdun Büyük Bölümünde Yağış Etkili Olacak

Yurdun Büyük Bölümünde Yağış Etkili Olacak

1 saat önce

Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile Sinop, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Elazığ, Bingöl, Şırnak ve Siirt çevrelerinin yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Yurdun Büyük Bölümünde Yağış Etkili Olacak, System.String[]
Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile Sinop, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Elazığ, Bingöl, Şırnak ve Siirt çevrelerinin yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülke geneli parçalı ve çok bulutlu olacak.

Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile Sinop, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Elazığ, Bingöl, Şırnak ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, kıyı Ege ile Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Rüzgarın, Ege bölgesi ile göller yöresinde güney yönlerden kuvvetli esmesi, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde sis ve pus hadiseleri görülmesi bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 02:19 Kaynak: AA

Batı Karadeniz, Marmara, İç Anadolu, Ege, Güncel
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