Yurdun çeşitli kesimlerinde yarın da gök gürültülü sağanak etkili olacak - Son Dakika
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Yurdun çeşitli kesimlerinde yarın da gök gürültülü sağanak etkili olacak

13.06.2022 16:36
Yurdun çeşitli kesimlerinde yarın da gök gürültülü sağanak etkili olacak

Yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanağın, yurdun çeşitli kesimlerinde yarın da etkisini göstermeye devam edeceği bildirildi.

Yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanağın, yurdun çeşitli kesimlerinde yarın da etkisini göstermeye devam edeceği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre yarın 11.00'de, yurdun iç kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanağın, İç Anadolu'nun güneyi ve doğu su, Antalya'nın iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısı ve kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Sağanağın Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Yozgat, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Malatya, Elazığ ve Bingöl'de saat 21.00'e kadar yer yer etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve fırtına, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Kaynak: AA

Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yurdun çeşitli kesimlerinde yarın da gök gürültülü sağanak etkili olacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Yurdun çeşitli kesimlerinde yarın da gök gürültülü sağanak etkili olacak - Son Dakika
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