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Yurdun Doğu illerinde günlerdir devam eden kar yağışı etkisini artırıyor - Son Dakika

Yurdun Doğu illerinde günlerdir devam eden kar yağışı etkisini artırıyor

03.01.2022 13:27

Yurdun doğusunda kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.

Yurdun doğusunda kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. 5 ilde eğitime 1 günlük ara verildi. Kar yağışı kazalara neden olurken bazı illerde de eğlenceye dönüştü.

86 KÖY, 36 MEZRA YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Yurdun Doğu illerinde günlerdir devam eden kar yağışı etkisini artırıyor. Erzincan'da kar yağışı ve yüksek kesimlerdeki tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 86 köy ve 34 mezra yolunun yeniden açılması için çalışma başlatıldı. Bir yandan yollar açılırken diğer yandan da karda mahsur kalan araçlar kurtarılıyor. Öte yandan Erzincan'da il genelinde olmak üzere, Giresun, Iğdır, Van ve Ordu'nun bazı ilçelerinde olumsuz hava şartları sebebiyle eğitime bir günlük ara verildi.

ARDAHAN'DA ULAŞIMA KAR VE TİPİ ENGELİ

Kar yağışının ulaşımı engellediği illerden biri de Ardahan. Yeniden etkisini gösteren kar ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilerken trafikte de aksamalar yaşandı. Görüş mesafesi 1 metreye kadar düştü. Karayolları ekipleri, sürücülere takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmaları uyarısında bulundu.

KARIN TADINI YİNE ÇOCUKLAR ÇIKARDI Karın tadını yine elbette çocuklar çıkardı. Muş'ta Bostankent köyünde yaşayan çocuklar buz pistine dönen köy meydanındaki yolda kızak keyfi yapıyor. Okul çıkışında bir araya gelen çocuklar, bir yandan kartopu oynarken bir yandan da kaymanın tadını yaşıyor. Kendi el becerileriyle kızak yapan köy çocukları, karla kaplı yolda toplanarak düşe kalka kızak keyfini çıkarıyor.

KAR ALTINDA HALAY KEYFİ

Kars'ta ise eğlence zirve yaptı. Vatandaşlar Kars Vadisi'nde lapa lapa yağan karın altında halay çekti. Vadide eğlenen vatandaşlar ve sis altında kalan tarihi Kars Kalesi ile Havariler kilisesi havadan görüntülendi. Kar yağışı ve sisle birlikte Kars Kalesi görenleri adeta büyüledi.

(İHA)

Yurdun Doğu illerinde günlerdir devam eden kar yağışı etkisini artırıyor
Yurdun Doğu illerinde günlerdir devam eden kar yağışı etkisini artırıyor
Yurdun Doğu illerinde günlerdir devam eden kar yağışı etkisini artırıyor

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Erzincan, Ardahan, Kars, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yurdun Doğu illerinde günlerdir devam eden kar yağışı etkisini artırıyor - Son Dakika


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