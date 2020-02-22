Yurdun doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor - Son Dakika
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Yurdun doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor

7 saat önce

Türkiye genelinde yarın havanın parçalı ve çok bulutlu olması beklenirken doğu kesimlerde buzlanma ve don öngörülüyor.

Yurdun doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor, System.String[]

Türkiye genelinde yarın havanın parçalı ve çok bulutlu olması beklenirken doğu kesimlerde buzlanma ve don öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Denizli, Konya ve Karaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, kıyı kesimler, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklenirken Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçlarıyla Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesine karşı dikkatili ve tedbirli olunması gerekiyor.

Doğu Karadeniz, Karadeniz, Akdeniz, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 02:48 Kaynak: AA
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