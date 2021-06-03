Üye Girişi
Yurdun dört bir yanından gelen öğretmenlerden "40 bin ek atama" talebi - Son Dakika

Yurdun dört bir yanından gelen öğretmenlerden "40 bin ek atama" talebi

03.06.2021 19:49

Yurdun dört bir yanından gelen öğretmenlerden "40 bin ek atama" talebi Türk Eğitim-Sen ve Eğitim Bir-Sen'in davetiyle Ankara gelen yüzlerce öğretmen, bu yıl açıklanan 20 bin atama talebinin yetersiz olduğunu belirterek ek 40 bin atama daha talep etti.

Yurdun dört bir yanından gelen öğretmenlerden "40 bin ek atama" talebi

ANKARA - Türk Eğitim-Sen ve Eğitim Bir-Sen'in davetiyle Ankara gelen yüzlerce öğretmen, bu yıl açıklanan 20 bin atama talebinin yetersiz olduğunu belirterek ek 40 bin atama daha talep etti.

Ankara Ulus Meydanı bugün atama bekleyen öğretmenlerin yaptıkları "ek 40 bin atama" taleplerine sahne oldu. Ülkenin dört bir yanından gelen ve atanmayı bekleyen yüzlerce öğretmen düzenledikleri etkinliklerle bir an önce meslek hayatlarına atılmak istediklerini belirtti. Türk Eğitim-Sen ve Eğitim Bir-Sen'in ortak olarak düzenlediği programda Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın açıklamalarda bulundu.

"Eğitim sürecinde tasarruf olmaz"

Öğretmen açığının göz önüne alınarak atamaların yapılmasının gerektiğini söyleyen Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Siz öğretmensiniz. Öğretmen olmak için eğitim fakültesine girdiniz, diploma aldınız, KPSS'de yüksek puan aldınız. Atanamadınız, çünkü sadece 20 bin kontenjan ayrıldı. Bu öğretmenlerimizi istihdam etmek zorundasınız. Yapılması gereken, Milli Eğitim Bakanlığı ile Yüksek Öğretim Kurumunun oturup, önümüzdeki yıllarda 'şu branştan şu kadar öğretmene ihtiyacım var' diyerek eğitim fakültelerinin kontenjanını belirlemesi gerekir. Eğitim fakültelerimiz ortalama her yıl 40 bin mezun veriyor. Ek atama istiyoruz. Bu sene pandemi olmasına rağmen, yüz yüze eğitime başlayamamış olmamıza rağmen geçen sene 80 bin 583 olan ücretli öğretmen sayısı pandemiye rağmen 69 bin 326 olmuş. Resmi beyanlara göre geçen sene 144 bin olarak bildirilen öğretmen açığı pandemi koşullarına rağmen bir çok kademede 109 bin 616. Biz öğretmeniz, vatanseveriz. Memleketimizde bir sıkıntı olduğunda elimizi değil gövdemizi taşın altına koyarız. Ülkemiz bir takım ekonomik sıkıntılar yaşıyor farkındayız ancak eğitimde tasarruf olmaz. Bir eksik yer bir fazla çalışırız ancak, geleceğimizi inşa edecek olan eğitim sürecinde tasarruf olmaz. Eğitimin ihtiyaç duyduğu bütün süreçler tamir edilmelidir. Onun için ek atama diyoruz. Cumhurbaşkanımızın bu en masum ve en haklı talebe kayıtsız kalmayacağına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Aslında daha fazla öğretmen atanması gerekir"

Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'da ek atamaların bir an önce gerçekleştirilmesini belirterek, "Öğretmen açığının ücretli öğretmenlerle kapatılmaya çalışılması kısa dönemde karlı bir uygulama gibi görünse de uzun vadede eğitimin çıktıları üzerinde olumsuz etkiler oluşturmaktadır. 20 bin öğretmen atamasının üzerine ek 40 bin daha talep ediyor olmamız esasında öğretmen açığını tamamen kapatmıyor, ücretli öğretmenlik sorununu çözmüyor, Aslında daha fazla öğretmen atanması gerekir. bu süreçle eş zamanlı olarak ivedilikle ilave 40 bin öğretmen adayının ataması yapılmalıdır. Eğitimde kalite, ülkede huzur, alın terine saygı için gelin bu sese kulak verin, öğretmen açığını kapatın, ivedilikle ek 40 bin yeni atama yapın" açıklamalarında bulundu.

"Bu sene 81 puan almama rağmen atamamız yapılmadı"

Atama bekleyen coğrafya öğretmeni Hakan Pekar'da, atama istediğini söyleyerek "Ben Muş'tan geliyorum. 15 saatlik bir yoldan geliyorum. 28 saattir gözüme uyku girmedi. Coğrafya bölümü mezunuyum. Bu sene 81 puan almama rağmen atamamız yapılmadı. Bu sene 20 bin atama yeterli değil. 40 bin öğretmen emekli olmasına rağmen 20 bin atama verildi. Biz Cumhurbaşkanımızdan ek 40 bin atama talep ediyoruz. Lütfen bize ses verin. Size güveniyoruz. En kısa sürede bu 40 bin atama müjdesini sizden bekliyoruz. Atama bekleye öğretmenler olarak bizlere yardımcısı olmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Açıklamaların ardından müzik öğretmenleri kendi besteledikleri şarkıları seslendirdi. Öğretmenler, "Ata bizi Erdoğan" isimli şarkılarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan atama talebinde bulundu. Resim öğretmenleri de Erdoğan'ın portre fotoğrafını resmederek atanma isteklerini kendilerine has bir şekilde dile getirdi. Yüzlerinde 40 bin atama yazılı maskelerle birlikte düdük çalıp slogan atan yüzlerce öğretmen de ellerinde bayraklarla atanmak istediklerini ifade etti.

Yurdun dört bir yanından gelen öğretmenlerden 40 bin ek atama talebi
Yurdun dört bir yanından gelen öğretmenlerden 40 bin ek atama talebi
Yurdun dört bir yanından gelen öğretmenlerden 40 bin ek atama talebi
Yurdun dört bir yanından gelen öğretmenlerden 40 bin ek atama talebi

Türk Eğitim Sen, Eğitim Bir Sen, Öğretmen, Atama, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yurdun dört bir yanından gelen öğretmenlerden '40 bin ek atama' talebi - Son Dakika


Son Dakika

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Halil Akbunar'ın Milli Takım kadrosundan çıkarılmasına tepki gösterdi Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Halil Akbunar'ın Milli Takım kadrosundan çıkarılmasına tepki gösterdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cuma müjdesinden ilk ipucu: Amasra-1 kuyusunda ciddi miktarda doğal gaz keşfedildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cuma müjdesinden ilk ipucu: Amasra-1 kuyusunda ciddi miktarda doğal gaz keşfedildi Ali Koç'un 'Kafaya taktığı' futbolcuların Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Tisserand olduğu iddia edildi Ali Koç'un 'Kafaya taktığı' futbolcuların Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Tisserand olduğu iddia edildi mRNA aşılarıyla ilgili çok konuşulacak araştırma: Antikor azalsa da koruyor mRNA aşılarıyla ilgili çok konuşulacak araştırma: Antikor azalsa da koruyor Adliye çıkışı taraflar birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü: 5 yaralı, 10 gözaltı Adliye çıkışı taraflar birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü: 5 yaralı, 10 gözaltı Tek göz çıkarılırsa hayatta kalınıyor! Kara mantar hastalarının yeni fotoğrafları geldi Tek göz çıkarılırsa hayatta kalınıyor! Kara mantar hastalarının yeni fotoğrafları geldi Dizi başladığından beri kadroda yer alıyordu! Onur Bay, Arka Sokaklar'a veda ediyor Dizi başladığından beri kadroda yer alıyordu! Onur Bay, Arka Sokaklar'a veda ediyor Türkiye'ye seyahat yasağı Rusya'da turizm şirketlerinin borcu 400 milyon doları buldu Türkiye'ye seyahat yasağı Rusya'da turizm şirketlerinin borcu 400 milyon doları buldu

Son Dakika Haberleri
18:18 Tek göz çıkarılırsa hayatta kalınıyor! Kara mantar hastalarının yeni fotoğrafları geldi
18:12 Fenerbahçe'ye yeni hoca bildirimi! 72 saat içinde yeni hoca emojiyle paylaşılabilir
17:54 Tesla 6 bin aracını geri çağırdı!
17:53 Tepkiler üzerine harekete geçiliyor! İlk Kabine toplantısında, eğlence sektörü için yeni adım atılacak
17:49 Kulüpler Birliği, TFF'ye tepki gösterdi: Yabancı sınırı bir pazarlık konusu değil
17:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden 14 Haziran'da görüşecek
17:29 Samsunspor'dan Ertuğrul Sağlam istifa etti!
17:23 Ahmet Davutoğlu'nun yardımcısı istifa etti! Neslihan Çevik partiden neden istifa ettiğini açıklamadı
17:10 Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Alex de Souza'ya teklif yapacak
17:04 Ankara'da kimyasal madde fabrikası alev alev yanıyor
Belediyenin Atatürk'e yönelik hakaretleri kınama bildirisine MHP destek verdi, AK Partililer salonu terk etti Belediyenin Atatürk'e yönelik hakaretleri kınama bildirisine MHP destek verdi, AK Partililer salonu terk etti         
20:26
Ezgi Mola'ya destek veren ünlüler hakkında suç duyurusunda bulunulunca sosyal medya ayağa kalktı Ezgi Mola'ya destek veren ünlüler hakkında suç duyurusunda bulunulunca sosyal medya ayağa kalktı         
20:22
Shakhtar Donetsk, Marcao için servet değerinde bir teklif yapmaya hazırlanıyor Shakhtar Donetsk, Marcao için servet değerinde bir teklif yapmaya hazırlanıyor         
20:00
Son Dakika: Türkiye'de 3 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 114 kişi vefat etti, 6 bin 602 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 3 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 114 kişi vefat etti, 6 bin 602 yeni vaka tespit edildi         
19:28
Galatasaray'dan teklif alan Okan Buruk: Fatih Terim'in durumu belli değilken doğru olmaz Galatasaray'dan teklif alan Okan Buruk: Fatih Terim'in durumu belli değilken doğru olmaz         
18:28
İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak         
18:22
İstanbul'da elektrikli scooter kullanımına düzenleme getirildi! Birden fazla kişi binemeyecek İstanbul'da elektrikli scooter kullanımına düzenleme getirildi! Birden fazla kişi binemeyecek         
18:14
Tepkiler üzerine harekete geçiliyor! İlk Kabine toplantısında, eğlence sektörü için yeni adım atılacak Tepkiler üzerine harekete geçiliyor! İlk Kabine toplantısında, eğlence sektörü için yeni adım atılacak         
17:54
İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu         
17:18
Artırılmış gerçeklik gözlüğüyle AVM'lerde HES kodu sorgulama dönemi başladı Artırılmış gerçeklik gözlüğüyle AVM'lerde HES kodu sorgulama dönemi başladı         
17:02
Düğün salonları açıldı, talep patlaması yaşandı! Binlerce çift yer arıyor Düğün salonları açıldı, talep patlaması yaşandı! Binlerce çift yer arıyor         
16:35
Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı         
16:29
Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı         
16:18
Müge Anlı'da gergin dakikalar! Kayınvalidesine saldıran damat canlı yayını karıştırdı Müge Anlı'da gergin dakikalar! Kayınvalidesine saldıran damat canlı yayını karıştırdı         
15:26
9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı 9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı         
15:23
Güçlü ekonomisiyle dikkat çeken Japonya'nın bilinmeyen karanlık yüzü var! En çok kadınları etkiliyor Güçlü ekonomisiyle dikkat çeken Japonya'nın bilinmeyen karanlık yüzü var! En çok kadınları etkiliyor         
14:16
Polise saldıran şahıs, fırsatını bulunca ekip otosuna binip kaçtı Polise saldıran şahıs, fırsatını bulunca ekip otosuna binip kaçtı         
21:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2021 20:51:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yurdun dört bir yanından gelen öğretmenlerden "40 bin ek atama" talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement