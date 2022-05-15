Yurdun en doğusundaki yaylalar ilkbahar yağışlarıyla canlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Yurdun en doğusundaki yaylalar ilkbahar yağışlarıyla canlandı

15.05.2022 10:27
Yurdun en doğusundaki yaylalar ilkbahar yağışlarıyla canlandı

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Iğdır'da etkili olan kar ve yağmur yağışıyla yaylalar canlandı.

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Iğdır'da etkili olan kar ve yağmur yağışıyla yaylalar canlandı.

Ilıman bir iklime sahip, küçükbaş hayvancılık ve tarım ürünleri üretiminde Doğu Anadolu'nun önemli merkezlerinden olan kentte mart ayından itibaren yağışlar etkili olmaya başladı.

İlkbahar mevsimini yağışlarla geçiren ve akarsuları ile doğası canlanan yaylalarda otlaklar yeşerdi, etraf çiçeklere bezendi.

Son aylarda yaşanan yağışların, ot kalitesini ve otlatma sezonunu uzatacağı düşünülen yaylalara besiciler yavaş yavaş çıkmaya başladı.

Iğdır Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuz Şimşek, AA muhabirine, ilkbahardaki yağışların özellikle hayvancılık açısından faydalı olacağını söyledi.

Türkiye'nin en kurak şehirleri arasında Iğdır'ın ilk sıralarda yer aldığını ifade eden Şimşek, "Maalesef bölge kış boyunca hem yağmur hem de kar alamadı. Özellikle mart ayında yağan kar ve mayıs ayının başından beri yağan yağmurlar bölgede hem tarım hem de hayvancılık açısından çok faydalı olacaktır." dedi.

"Yağışlar yer altı sularını, yaylaları besleyecek"

Yöre halkının tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlandığına işaret eden Şimşek, "Mart ayında yağan kar yer altı sularını, yaylaları besleyecek. Yaylalarda ot kalitesi ile otlatma süresinin uzamasının bölge hayvancılığı açısından oldukça olumlu sonuçlar vereceğini düşünüyorum. Tarım sezonu başladı, yağan bu yağmurlar verim artışında mutlaka etkili olacaktır." diye konuştu.

Şimşek, bölgede yaklaşık 15 gündür aralıksız şekilde yağmur yağdığını hatırlatarak, yağışların faydasının şimdiden görüldüğünü söyledi.

Ciddi olarak gözle görülür bir şekilde dağlarda otların yeşerdiğini anlatan Şimşek, "Yağışlar özellikle Iğdır, Ağrı ve Kars arasındaki Sinek Yaylası bölgesi hayvancılığı için çok önemli, etkisini şimdiden görüyoruz. Yayla göçleri başladı, bu göçlerle birlikte bölgede hayvancılık faaliyetleri yoğunlaşacaktır." ifadelerini kullandı.

Yurdun en doğusundaki yaylalar ilkbahar yağışlarıyla canlandı
Yurdun en doğusundaki yaylalar ilkbahar yağışlarıyla canlandı
Yurdun en doğusundaki yaylalar ilkbahar yağışlarıyla canlandı
Yurdun en doğusundaki yaylalar ilkbahar yağışlarıyla canlandı
Yurdun en doğusundaki yaylalar ilkbahar yağışlarıyla canlandı

YORUMLAR
500
Çetinkaya: 'Kahramanmaraş'ın ekili arazileri arttı' Çetinkaya: 'Kahramanmaraş'ın ekili arazileri arttı' Konya Ovasında çiftçilerin gözü son yağışlarda Konya Ovasında çiftçilerin gözü son yağışlarda

İlkbahar, Iğdır, Tarım, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yurdun en doğusundaki yaylalar ilkbahar yağışlarıyla canlandı - Son Dakika


Son Dakika
11:28 Karısı, öz kardeşiyle kaçtı! Terminalde kurşun yağdırdı: Namusum için vurdum
11:25 Britney Spears düşük yaptı: Mucize bebeğimizi kaybettik
11:24 Bağcılar'da belediye otobüsü bir kadına çarptı! Hayati tehlikesi var!
11:22 Pentagon raporu: PKK ve İran Devrim Muhafızları müttefik oldu
11:12 Güzelleşeyim derken başına gelmedik kaldı: Hem sağlığından oldu hem de görüntüsünden
11:05 MİT'ten Kobani'de operasyon! PKK'lı Ekrem Üstek öldürüldü
10:50 Yolda tedirgin yürüyordu, polisler şüphelenip peşine düştü: Evine cephaneliğe çevirmiş
10:44 Ünlü mizahçı Kemal Kenan Ergen hayatını kaybetti!
10:42 Galatasaray'a teknik direktör İsviçre'den mi geliyor?
10:35 Yanan motosikleti 150 litre şalgam suyu dökerek söndürdüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 11:45:05. #1.11#
SON DAKİKA: Yurdun en doğusundaki yaylalar ilkbahar yağışlarıyla canlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement