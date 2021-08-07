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Yurdun farklı illerinden gelen gençler Şırnaklı çocuklarla buluştu - Son Dakika

Yurdun farklı illerinden gelen gençler Şırnaklı çocuklarla buluştu

07.08.2021 14:46
Yurdun farklı illerinden gelen gençler Şırnaklı çocuklarla buluştu, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığınca sürdürülen "Damla Gönüllülük Hareketi" kapsamında Türkiye'nin farklı illerinden 40 üniversite öğrencisi Şırnak'a gelerek, çocuklarla buluştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca sürdürülen "Damla Gönüllülük Hareketi" kapsamında Türkiye'nin farklı illerinden 40 üniversite öğrencisi Şırnak'a gelerek, çocuklarla buluştu.

10 gün boyunca kentte etkinlikler düzenleyecek gençlerin ilk durağı merkeze bağlı Geçitboyu Köyündeki 75. Yıl Geçitboyu İlk ve Ortaokulu oldu.

Burada çocuklarla bir araya gelen gençler yaptıkları etkinliklerle yüzleri güldürdü.

İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener, AA muhabirine "Damla Gönüllülük Hareketi" kapsamında ülkenin farklı bölgelerinden gençleri Şırnak'ta görmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Gençlerin bugün telafi eğitimi gören çocuklarla yaptıkları etkinliklerle bir arada olduğunu dile getiren Şener, "Gençlerimiz çocuklarımızla çeşitli oyun ve etkinlikler gerçekleştiriyorlar. Tüm gençlerimize ilimize hoş geldi." dedi.

"Damla gönülleri damla damla bütün ülkeye yayılarak büyük etkinlikler yapacak." diyen Şener, gençlerin 10 gün boyunca düzenleyeceği etkinliklerden çocukların güzel bir şekilde faydalanacağını aktardı.

Damla Gönüllülük Hareketi Koordinatörü Esra Ünlü ise, 2014 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde kurulan bu hareketin küçük sosyal sorumluluklar gerçekleştirdiğini belirtti.

Ünlü, "Damla damla küçük hareketler yapıyoruz. Aslında küçük şeylerin ne kadar büyük olduğunu gösteren bir proje. Bir şehre gelip orayı gezmek değil, o şehri fethetmek yani küçük bir tebessümle unutulan değerleri hatırlatmaktır. Buranın güneş yüzlü çocuklarıyla sohbet etmek, öğrendiğimiz değerleri onlara aktarmaya çalışarak onlara dokunmayı çalışıyoruz." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Şener daha sonra gençlerle duvar boyama, mendil kapmaca gibi çeşitli etkinliklere katıldı, öğrencilerle oyun oynadı.

Program sonunda gönüller tarafından Şener'e plaket takdim edildi.

milli eğitim bakanlığı, Üniversite, Türkiye, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yurdun farklı illerinden gelen gençler Şırnaklı çocuklarla buluştu - Son Dakika


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