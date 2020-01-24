Yurdun genelinde soğuk hava kendini hissettirmeye devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yurdun genelinde soğuk hava kendini hissettirmeye devam ediyor - Son Dakika

Yurdun genelinde soğuk hava kendini hissettirmeye devam ediyor

6 saat önce

Sivas'ın bazı ilçelerinde etkili olan kuvvetli rüzgar Gürün ilçesinde kara döndü.

Sivas'ın bazı ilçelerinde etkili olan kuvvetli rüzgar Gürün ilçesinde kara döndü.Yolda kar birikintileri olurken görüş mesafesi de azaldı.

Sivas'ta yaşayan bazı vatandaşlar da kar birikintilerini sanata dönüştürüyor. Kentte ünlü halk ozanı Aşık Veysel'in kardan heykeli yapıldı.

Kayseri'de ise yağan karın ardından etkisini artıran soğuk hava, suni gölü dondurdu. Beştepeler'de bulunan suni gölde hayatını sürdüren hayvanlar yüzmeye çalıştı.

Önemli turizm merkezlerinden biri olan Ağaran Şelalesi, bölgede etkili olan soğuk hava ve kar yağışını sonrası beyaza büründü.

Ortaya güzel görüntüler çıktı.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde de festival çadırı kar yağışının ardından büyük bir gürültü ile çöktü, 2 araç altında kaldı. Araçlar sahipleri tarafından çıkarılırken otomobillerde maddi hasar meydana geldi. Ordu'ya da beklenen kar yağdı, bazı kırsal mahalle yolları

ulaşıma kapanırken şehrin seyir terası olan Boztepe'de insanlar doyası eğlenip stres attı. Hakkari'de araçlar kar altında kaldı.

Van merkez ve tüm kırsal mahallelerde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi hayatı durma noktasına getirdi.

Siirt'in Eruh ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını açmaya çalışan iş makinesinin devrilmesi sonucu operatör yaralandı.

112 acil servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

(İHA)

Yurdun genelinde soğuk hava kendini hissettirmeye devam ediyor

Kayseri, Gürün, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:50 Kaynak: İHA
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