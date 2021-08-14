Yurdun güvenlik kulübesini ateşe verdiği iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika

Fındıklık alanda olduğu tespit edilen bir şüpheli, ekiplerce yakalandı.

Görevlilerin yangın sırasında bir kişinin yurdun dış kapısından atlayarak uzaklaştığını gördüklerini belirtmesi üzerine polis ekipleri, yakındaki ağaçlık alanda arama yaptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Sakarya 'da öğrenci yurdunun güvenlik kulübesini ateşe verdiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

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