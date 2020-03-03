Yurdun ışıklarıyla 'TSK' yazdılar - Son Dakika
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Yurdun ışıklarıyla 'TSK' yazdılar

6 saat önce

KARABÜK Üniversitesi öğrencileri, kaldıkları Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtlarda, odalarının ışıklarıyla 'TSK' yazdı.

Yurdun ışıklarıyla 'TSK' yazdılar, System.String[]

KARABÜK Üniversitesi öğrencileri, kaldıkları Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtlarda, odalarının ışıklarıyla 'TSK' yazdı.

Karabük Üniversitesi öğrencileri, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısında şehit olan askerler için ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek amacıyla bir etkinliğe imza attı. Öğrenciler, kaldıkları yurttaki odaların ışıklarını yakarak 'TSK' yazısını oluşturdu. Öğrenciler ayrıca bayrak açıp cep telefonu ışıklarıyla 'TSK' yazısını oluşturdu. Sınırda ülke güvenliği için mücadele eden güvenlik güçlerine bu şekilde destek olan öğrencilerin ışıklı gösterisi beğeni topladı.


Kredi Yurtlar Kurumu, Karabük, İdlib, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:16 Kaynak: DHA
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