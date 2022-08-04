Yurtta hava durumu - Son Dakika
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Yurtta hava durumu

04.08.2022 09:13
Yurtta hava durumu

Yurdun kuzey kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Sinop çevreleri, Balıkesir'in kuzey, Düzce'nin ve Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Batı...

Yurdun kuzey kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Sinop çevreleri, Balıkesir'in kuzey, Düzce'nin ve Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu 34

İstanbul: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Bursa: Parçalı bulutlu 32

Adana: Az bulutlu 36

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunun iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Samsun: Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Trabzon: Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 33

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42

(İHA)

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Kaynak: İHA

Batı Karadeniz, Balıkesir, Kastamonu, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yurtta hava durumu - Son Dakika

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