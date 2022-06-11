Yurdun kuzey ve iç kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı - Son Dakika
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Yurdun kuzey ve iç kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı

11.06.2022 17:56
Yurdun kuzey ve iç kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı

Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinde, bu gece ve yarın için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinde, bu gece ve yarın için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıklamasına göre, yağışın bu gece yarısından sonra yine etkili olması bekleniyor. Gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara Bölgesi'nin geneli, sabah saatlerinden itibaren İç Anadolu'nun kuzeybatısı ( Ankara, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın kuzeyi), Batı Karadeniz ve Kütahya çevreleri ile Afyonkarahisar'ın kuzeyi, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimleri, ( Çorum, Amasya, Tokat), Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu su ( Erzurum, Kars, Ardahan), Niğde ve Kayseri çevreleri ile Adana'nın kuzey ilçelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Marmara Denizi'nde fırtına uyarısı

Marmara Denizi'nin batısında (Bandırma-Marmara Adası) rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75kilometre/saat) fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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Kaynak: AA

Marmara Bölgesi, İç Anadolu, Erzurum, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yurdun kuzey ve iç kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı - Son Dakika

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