Yurtta hava durumu - Son Dakika
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Yurtta hava durumu

18.08.2022 09:08
Yurtta hava durumu

Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Kırklareli'nin kuzeyi, Isparta, Burdur, Konya'nın batı kesimleri, Tokat, Gümüşhane ile gece saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın ve Düzce'nin kuzeyinin yerel olmak...

Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Kırklareli'nin kuzeyi, Isparta, Burdur, Konya'nın batı kesimleri, Tokat, Gümüşhane ile gece saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın ve Düzce'nin kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı genellikle mevsim normalleri civarında, doğu kesimler ile Kıyı Ege ve Marmara'nın batısında mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege'de kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 33

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 36

Adana: Parçalı ve az bulutlu, Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35

Antalya: Az bulutlu ve açık, iç ve yüksek kesimleri zamanla çok bulutlu ve öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Samsun: Parçalı bulutlu 30

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 34

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41

(İHA)

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Kaynak: İHA

Doğu Akdeniz, Kırklareli, Akdeniz, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yurtta hava durumu - Son Dakika

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