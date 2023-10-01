Yurdun kuzeybatısında yerel kuvvetli sağanak bekleniyor - Son Dakika

Yurdun kuzeybatısında yerel kuvvetli sağanak bekleniyor

Son Güncelleme: 01.10.2023 12:49

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, yurdun kuzeybatı kesimlerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bu akşam saatlerinden sonra da etkili olmaya devam ederek yarın gece saatlerine kadar, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Yurdun kuzeybatı kesimlerinde bugün yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurdun kuzeybatı kesimlerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bu akşam saatlerinden sonra da etkili olmaya devam ederek yarın gece saatlerine kadar, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA

Zonguldak, Sakarya, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yurdun kuzeybatısında yerel kuvvetli sağanak bekleniyor - Son Dakika


Son Dakika
14:44 Son Dakika: Erdoğan'dan Ankara'daki bombalı saldırı girişimiyle ilgili ilk açıklama: Bunlar terörün son çırpınışları, emellerine asla ulaşamayacaklar
14:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de yeni yasama dönemi açılış töreninde konuşuyor
14:05 TBMM'de yeni yasama dönemini açan Başkan Kurtulmuş: Türkiye asla terörün gündemine teslim olmaz
14:01 Saldırı girişimi sonrası açıklama yapan Bakan Yerlikaya'dan "suç örgütleri" vurgusu
13:28 ABD Büyükelçiliği'nden bombalı saldırı girişimi sonrası vatandaşlarına uyarı: Bölgeden uzak durun
12:58 15 yaşındaki genç, uyuyan babasını silahla vurarak öldürdü
12:51 Ankara'daki bombalı saldırı girişiminde kullanılan aracın sırrı çözüldü! Kayseri'de veterineri öldürüp gasp etmişler
12:29 Ankara'daki saldırı girişiminde teröristin kendini patlattığı an saniye saniye kameralara yansıdı
12:19 Kosova Hükümeti, Sırp birliklerinin sınırdan geri çekilmesini istedi
11:56 Soylu'dan bombalı saldırı girişimiyle ilgili açıklama: Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2023 14:54:32. #1.13#
SON DAKİKA: Yurdun kuzeybatısında yerel kuvvetli sağanak bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement