KASTAMONU - Yurduntepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika

Türkiye'nin önemli kış turizm noktalarından Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Yurduntepe Kayak Merkezi'ne gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, Ilgaz Dağı'nın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor.

Ankara başta olmak üzere, İstanbul, Karabük, Çankırı, Samsun, Sinop, Zonguldak, Bartın, Çorum ve Amasya'dan birçok kayakseveri ağırlayan tesiste hafta sonları yoğunluk yaşanıyor.

Kayak merkezinde sık sık anonslar yapılarak vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymaları isteniyor. Jandarma ekipleri de kayak merkezinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Kayakseverlerden Ezgi Üstünçakman AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ilgaz Dağı'na Ankara'dan geldiğini söyledi.

Kayak sporuyla iki yıldır ilgilendiğini ifade eden Üstünçakman, "Bugüne kadar hep Erciyes'i tercih ettik. Ilgaz'ı da görmek istedik. Ağaçları ve doğasıyla daha meşhur olduğu için burayı görmek istedik. Çok beğendik. Pist ve kar yoğunluğu da bizi çok mutlu etti." dedi.

Tesiste Kovid-19 tedbirlerine riayet edildiğini kaydeden Üstünçakman, "Jandarma kontrol ediyor, tedbiri elden bırakmıyorlar. Anonslarla bize sürekli hatırlatıyorlar. Tedbirler çok güzel. Telesiyejlerde de dikkat ediliyor. Bizlerde korona tedbirlerine uyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Mustafa Öztemel ise Ankara'dan geldiğini söyledi.

Kayak yapmaya bu yıl başladığını ifade eden Öztemel, tesiste Kovid-19 tedbirlerine uyulduğunu vurgulayarak, "Jandarma uyarılar yapıyor. Anonslar yapılıyor. Kayakseverlere tavsiye ederim. Pist olarak çam ağaçlarının olması doğanın içinde hissi veriyor. Profesyonel kayanlar için bazı yerlerde eğimler düzleştiği için hız kazanamıyorsunuz. Eğimlerin farklı olduğu yan pistler yapılırsa daha iyi olacağına inanıyorum." diye konuştu.