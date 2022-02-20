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Yurduntepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika

Yurduntepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

20.02.2022 17:50
Yurduntepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda bulunan Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'nde hafta sonunda yoğunluk oluştu.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda bulunan Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'nde hafta sonunda yoğunluk oluştu.

Ziyaretçiler, 2 bin metre yükseklikteki pistte dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp, kızakla kayıp keyifli zaman geçirdi.

Pistleriyle kayakseverlerden yoğun ilgi gören Yurduntepe, kızakla kaymak isteyen küçük ziyaretçilerine de eğlenceli kış tatili imkanı sunuyor.

Kayak merkezine Kastamonu ve Çankırı'nın yanı sıra İstanbul, Ankara, Samsun, Sinop, Bartın, Amasya ve Karabük başta olmak üzere birçok ilden ziyaretçi geliyor.

Yurduntepe Kayak Merkezi Tesisler Sorumlu Müdürü Tuncay Sönmezışık, AA muhabirine, güzel bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Yoğunluktan memnun olduklarını aktaran Sönmezışık, "Sezon bu sene çok iyi geçiyor. Hafta sonları son derece yoğunluk yaşanıyor. Halkımızın büyük ilgi alakası var. Burada şu anda 3 binin üzerinde insan var. Özellikle İç Anadolu Bölgesi'nden yoğun ilgi alaka var. Biz de misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Pistlerimizde bu sene kar bol. Nisan ayını çok rahat bulacak kar seviyemiz var." dedi.

Ankara'dan gelen Ümit Kılıç ise "Her sene bu zamanlar Ilgaz'a gelerek tatil yapıyoruz. Hava çok güzel, çok eğlenceli. Kastamonu'daki gezilecek yerler var, oraları geziyoruz. Sonra otelde ve kayak yaparak zamanımızı geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Tosya'dan gelen Cem Saracoğlu da "Yıllarca ayağımızın dibindeki güzelliği keşfedemedik. Ben 35 yaşımdan sonra kayağa başladım. Keşke daha önce başlasaydım diyorum. Her hafta grup olarak geliyoruz." diye konuştu.

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Yurduntepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor Yurduntepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Kayak Merkezi, Ilgaz Dağı, Türkiye, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yurduntepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika


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