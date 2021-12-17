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KASTAMONU - Yurduntepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı - Son Dakika

KASTAMONU - Yurduntepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

17.12.2021 12:29

Türkiye'de kış turizmi merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda bulunan Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 20 santimetreye yükseldi.

Türkiye'de kış turizmi merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda bulunan Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 20 santimetreye yükseldi.

Bölgede etkili olan soğuk hava ve sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Ilgaz Dağı'nda bulunan kayak merkezinde kar yağışı bölgeyi ziyarete gelen ve kayakseverleri sevindirdi.

Kayak merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Kar yağışının gelecek günlerde de devam etmesi bekleniyor.

Samsun'dan bölgeyi gezmeye gelen Özgür Yasin, AA muhabirine, Ilgaz'da kar yağdığını duyunca Kastamonu'ya geldiklerini söyledi.

Ilgaz'ı çok sevdiğini belirten Yasin, "Yurduntepe Kayak Merkezi'nin bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum. Ağaçlar arasında çok nezih bir yer. Bundan sonra sürekli gelmeyi düşünüyorum. İnşallah daha fazla yağar, biz de kayak yapmaya başlarız." dedi.

KASTAMONU - Yurduntepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı
KASTAMONU - Yurduntepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı
KASTAMONU - Yurduntepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı
KASTAMONU - Yurduntepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

Kayak Merkezi, Ilgaz Dağı, Türkiye, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KASTAMONU - Yurduntepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: KASTAMONU - Yurduntepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı - Son Dakika
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