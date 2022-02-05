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Yurduntepe Kayak Merkezi'nde yarı yıl tatilinin son günlerinde yoğunluk oluştu - Son Dakika

Yurduntepe Kayak Merkezi'nde yarı yıl tatilinin son günlerinde yoğunluk oluştu

05.02.2022 18:07
Yurduntepe Kayak Merkezi'nde yarı yıl tatilinin son günlerinde yoğunluk oluştu

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda bulunan Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'nde yarı yıl tatilinin bitmesinden önceki hafta sonunda yoğunluk yaşandı.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda bulunan Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'nde yarı yıl tatilinin bitmesinden önceki hafta sonunda yoğunluk yaşandı.

Ziyaretçiler, 2 bin metre yükseklikteki pistte dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp, kızakla kayıp keyifli zaman geçirdi.

Yaklaşık 6 kilometreyi bulan pistiyle kayakseverlerden yoğun ilgi gören Yurduntepe, kızakla kaymak isteyen küçük ziyaretçilerine de eğlenceli kış tatili imkanı sundu.

Yurduntepe Kayak Merkezi Tesisler Sorumlu Müdürü Tuncay Sönmezışık, AA muhabirine, Yurduntepe'nin tarihi bir gün yaşadığını dile getirerek, "Ilgaz'da sömestir bir başka gerçekten. Halkımızın buraya çok büyük ilgisi var. Hava çok güzel, kar kalitesi çok güzel. Tesislerimiz şu anda dolu. Hafta içinde de yarı yıl dolayısıyla yoğunluklar oldu. Ilgaz, diğer şehirlerimizden, hatta yurt dışından ziyaretçiler almaya başladı. Bu da bizleri çok mutlu ediyor." dedi.

İstanbul'dan tatil için gelen Arif Şahin ise Yurduntepe pistinin çok güzel olduğunu belirterek, "Ilgaz'a daha önce birçok kez geldik ama Yurduntepe'ye ilk kez geliyorum. Yurdunetpe muhteşem. Uzun pistlerinde ormanlar arasında kaymak süper. Buranın kendine has bir dokusu, havası var. Amaç kaymaksa kayakçılar için burası bir cennet. Yurduntepe'nin kayakta Türkiye'nin en iyisi olduğunu düşünüyorum. Pist herkes için yeterli." diye konuştu.

Esma Duruş da sık sık bölgeyi ziyaret ettiğini vurgulayarak, "Hemen hemen her hafta sonu buradayım. Yurduntepe bölgenin en iyi ve uzun pistlerinden biri. Snowboard yapıyorum. Kafeteryaları çok güzel. Herkesin burayı görmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

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Kayak Merkezi, Ilgaz Dağı, Türkiye, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yurduntepe Kayak Merkezi'nde yarı yıl tatilinin son günlerinde yoğunluk oluştu - Son Dakika


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