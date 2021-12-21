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Yüreği yanık ailelerin evlat nöbeti 842. gününde - Son Dakika

Yüreği yanık ailelerin evlat nöbeti 842. gününde

21.12.2021 12:43

- Yüreği yanık ailelerin evlat nöbeti 842. gününde Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddia eden ailelerin Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti 842'inci gününde de devam ediyor.

- Yüreği yanık ailelerin evlat nöbeti 842. gününde

DİYARBAKIR - Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddia eden ailelerin Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti 842'inci gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 842'nci gününe girdi. Canı yandığını belirten anne Latife Ödümlü, oğlunu beklediğini ve evladı güvenlik güçlerine teslim olması için çağrıda bulundu.

Yaklaşık 3 yıl önce 23 yaşındaki oğlu Özgür Ödümlü'nün Irak bölgesine kaçırıldığını ileri süren Ödümlü, 842 gündür oğlunu çadırda beklediğini söyledi. Canı yandığını ve evde huzuru kalmadığını dile getiren Ödümlü, "Gitmediğim kapı kalmadı, sen neredesin, devlete teslim ol ceza yok. Herkes seni kandırıyor, seni kandırıp götürenleri sende kandır gel. Oğlum seni bekliyorum, Diyarbakır'da çadırdayım" dedi.

Yüreği yanık ailelerin evlat nöbeti 842. gününde
Yüreği yanık ailelerin evlat nöbeti 842. gününde
Yüreği yanık ailelerin evlat nöbeti 842. gününde
Yüreği yanık ailelerin evlat nöbeti 842. gününde
Yüreği yanık ailelerin evlat nöbeti 842. gününde
Yüreği yanık ailelerin evlat nöbeti 842. gününde
Yüreği yanık ailelerin evlat nöbeti 842. gününde
Yüreği yanık ailelerin evlat nöbeti 842. gününde
Yüreği yanık ailelerin evlat nöbeti 842. gününde

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yüreği yanık ailelerin evlat nöbeti 842. gününde - Son Dakika


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