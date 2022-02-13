Üye Girişi
Yüreği yanık anne Nilifırka: "Kanlı ellerini evlatlarımızın üzerinden çeksinler" - Son Dakika

Yüreği yanık anne Nilifırka: "Kanlı ellerini evlatlarımızın üzerinden çeksinler"

13.02.2022 13:00

Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti 895'inci gününe girdi.

Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti 895'inci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin umutlu bekleyişi 895'inci gününde de sürüyor. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden okurken dağa götürüldüğünü öne sürdüğü oğlu Mehmet için İstanbul'dan gelip nöbete devam eden İmmihan Nilifırka, evladını almadan eylemi bırakmayacağını söyledi. Nilifırka, "Biz evlat mücadelesini veriyoruz, evlatlarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. Kanlı ellerini evlatlarımızın üzerinden çeksinler. Evlatlarımızı nasıl çalıp götürdülerse öylede getirsinler. Burada bütün aileler evlatlarını bekliyor, bizim evlatlarımızı yollasınlar. Mehmet'im dön gel ceza yok seni korkutuyorlar devletimiz güçlüdür arkamızda duruyor, kaçın gelin adalete teslim olun" dedi. - DİYARBAKIR

Yüreği yanık anne Nilifırka: Kanlı ellerini evlatlarımızın üzerinden çeksinler
Yüreği yanık anne Nilifırka: Kanlı ellerini evlatlarımızın üzerinden çeksinler
Yüreği yanık anne Nilifırka: Kanlı ellerini evlatlarımızın üzerinden çeksinler
Yüreği yanık anne Nilifırka: Kanlı ellerini evlatlarımızın üzerinden çeksinler
Yüreği yanık anne Nilifırka: Kanlı ellerini evlatlarımızın üzerinden çeksinler

YORUMLAR
500

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yüreği yanık anne Nilifırka: 'Kanlı ellerini evlatlarımızın üzerinden çeksinler' - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:03 Son Dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş: İndirimi yansıtmayanlara en ağır yaptırımları uygulayacağız
13:02 Fenerbahçe'nin yengesi bu kez taraftarı karşısına aldı!
12:52 Beyoğlu'nda alacaklısının boğazına yapışıp borcunu tahsil etti!
12:38 Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen fena yakalandı!
12:34 Melih Gökçek: Gizli ortak nerede, fotoğrafa dikkatli bakın
12:33 Galatasaray tribünlerine "6" işareti yapan İbrahim'in açıklaması şaşırttı!
12:28 Bebekleri buz gibi havada dışarıda uyutuyorlardı!
12:20 Endonezya'da dini ritüel sırasında devasa dalgalara kapılan 11 kişi hayatını kaybetti!
12:19 KDV indiriminin detayları netleşti! İşte ucuzlayacak ürünler
11:41 İnterneti yasaklayan ailesini katledip 3 gün boyunca cesetleriyle aynı evde yaşamış!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 13:11:43. #1.12#
SON DAKİKA: Yüreği yanık anne Nilifırka: "Kanlı ellerini evlatlarımızın üzerinden çeksinler" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement