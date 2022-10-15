- Yüreği yanık anneden oğluna 'teslim ol' çağrısı

Evlat hasreti bin 139 gündür devam ediyor

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, bin 139 gündür kararlılıkla devam ediyor.

Terör örgütü PKK tarafından çocuklarının dağa kaçırıldığını ileri süren Diyarbakır'da bulunan ailelerin, 3 Eylül 2019'da HDP il binasının önünde başlattığı oturma eylemi bin 139'uncu gününde devam ediyor. Diyarbakır'da oğlu 8 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Güzide Demir, oğlu Aziz gelinceye kadar eylemini sürdüreceğini söyledi.

Çocuğuna hasret kaldığını ve oğlunu HDP'den istediğini belirten anne Demir, evladını almadan eylemi sonlandırmayacağını kaydetti. Demir, "4 yıla girdik biz buradayız, bu mücadeleyi devam edeceğiz. Çocuğumuz gelene kadar buradan kalkmayacağız. Aziz oğlum neredeysen eve gel seni çok özledim. Ölmeden önce seni bir kez göreyim, gel orası senin yerin değil. Arkadaşlarınla birlikte güvenlik güçlerine teslim olun" dedi.