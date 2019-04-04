Son Dakika Haberleri: Yüreğimizden Kopan Sesler" Konseri Düzenlendi

Yüreğimizden Kopan Sesler" Konseri Düzenlendi

1 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kültür etkinlikleri kapsamında "Yüreğimizden Kopan Sesler" adlı konser düzenledi.

Yüreğimizden Kopan Sesler
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kültür etkinlikleri kapsamında "Yüreğimizden Kopan Sesler" adlı konser düzenledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonunda, Yaşar Seçkin yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu ile ses sanatçıları Berna Gültekin, Esmanur Yıldırımer, Jinda Açıkgöz ve Samet İzzet Bozkurt tarafından gerçekleştirilen konserde, izleyiciler keyifli anlar yaşadı.

Yaklaşık 1,5 saat süren konserde, Türk Halk Müziğinin eşsiz eserleri icra edildi. 25 türkünün seslendirildiği konserde, türkülere izleyiciler de eşlik etti.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserin ardından Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin adına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oya Alpay, solistlere kutnudan yapılmış şal, koro şefi Yaşar Seçkin'e çiçek takdim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:02 Kaynak: AA

Kültür Sanat
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