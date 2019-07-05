Son Dakika Haberleri: 'Yüreğiniz varsa Tunus'a gidin'
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'Yüreğiniz varsa Tunus'a gidin'

1 saat önce

MEDITERRANEA Saving Humans, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Libya cehenneminden 54 insan hayatını kurtardığımız için mutluyuz. Şimdi, hemen güvenli bir limana ihtiyaç var" diye duyurdu.

'Yüreğiniz varsa Tunus'a gidin', System.String[]
MEDITERRANEA Saving Humans, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Libya cehenneminden 54 insan hayatını kurtardığımız için mutluyuz. Şimdi, hemen güvenli bir limana ihtiyaç var" diye duyurdu. Bunun üzerine açıklama yapan İçişleri Bakanı Matteo Salvini ise şunları söyledi: "Mediterranea gemisine alınan düzensiz göçmenler Libya sularında ve mevcut durumda Lampedusa Adası'na nazaran Tunus kıyılarına daha yakında. Eğer sivil toplum kuruluşunun gerçekten düzensiz göçmenleri kurtarma yüreği var ise yönünü en yakındaki güvenli limana çevirmeli. Diğer türlü bilmelidir ki, İtalya'yı geliş noktası olarak seçen, insan trafiği yapanları önlemek için gerekli tüm prosedürleri aktif duruma geçireceğiz."

İtalya, Akdeniz'de kurtardığı düzensiz göçmenleri ülkeye getirmeye çalışan sivil toplum kuruluşlarının gemilerine limanlarını kapatma kararı almıştı.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:02 
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