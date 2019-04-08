Son Dakika Haberleri: Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir Mazbatasını Aldı

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir Mazbatasını Aldı

1 saat önce

Adana'nın Yüreğir ilçesinde belediye başkanı seçilen Fatih Mehmet Kocaispir mazbatasını aldı.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir Mazbatasını Aldı, System.String[]
Adana'nın Yüreğir ilçesinde belediye başkanı seçilen Fatih Mehmet Kocaispir mazbatasını aldı.

Kocaispir'E, mazbatasını Yüreğir 1. Bölge Seçim Kurulu Başkanı Hakim Harun Türker verdi.

Belediyedeki devir teslim töreninin ise Salı günü yapılacağı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 07:21 Kaynak: AA

Adana, Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir, Güncel
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