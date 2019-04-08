Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir Mazbatasını Aldı
1 saat önce
Adana'nın Yüreğir ilçesinde belediye başkanı seçilen Fatih Mehmet Kocaispir mazbatasını aldı.
Adana
'nın Yüreğir
ilçesinde belediye başkanı seçilen Fatih Mehmet Kocaispir
mazbatasını aldı.
Kocaispir'E, mazbatasını Yüreğir 1. Bölge Seçim Kurulu Başkanı Hakim Harun Türker verdi.
Belediyedeki devir teslim töreninin ise Salı günü yapılacağı bildirildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 07:21 Kaynak: AA
Boşanma Aşamasındaki Eşini ve Kayın Biraderini Öldürdü, 2 Kişiyi Yaraladı
Adana'da Koca Dehşeti: 2 Ölü, 2 Yaralı
Türkiye'nin Gündemine Oturan Palu Ailesi Hakim Karşısına Çıkıyor
İstanbul'da Geçersiz Oyların Yüzde 94'ü Sayıldı! İşte İmamoğlu ile Yıldırım Arasındaki Fark