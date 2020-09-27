Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir, "Cuma Buluşmaları"nı sürdürüyor - Son Dakika

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Cuma Buluşmaları" kapsamında Yunusoğlu Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocaispir'in gelenek haline getirdiği program kapsamında bu haftaki adresi Yunusoğlu Mahallesi oldu.

Yunusoğlu Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Kocaispir, belediye hizmetleriyle ilgili olarak vatandaşlardan gelen istek ve önerileri dinledi.

Belediye hizmetlerini her alanda en iyi şekilde sunmak için gayret gösterdiklerini belirten Kocaispir, "Bugüne kadar Yüreğir'de belediyecilik hizmetlerini halkımızın ihtiyaçlarını dikkate alarak yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Gelenekselleşen 'Cuma Buluşmaları' ile gücümüzü aldığımız hemşehrilerimizle ilçemizin geleceği için hasbihal ediyoruz. Bu buluşmalar, yapılan hizmetlerin yerinde anlatılmasına katkı sağlıyor" ifadesini kullandı.

Yunusoğlu, Sakızlı ve Doğankent mahallelerinde devam eden sıcak asfalt çalışmalarını denetleyen Kocaispir, Hacıali Mahallesi'nde yapımı devam eden Çok Amaçlı Taziye Evi'nde de incelemelerde bulundu.

Yapılan çalışmalardan memnun olduklarını ifade eden mahalle sakinleri Belediye Başkanı Kocaispir'e teşekkür etti.

Kocaispir'e ziyaret, inceleme ve denetlemelerinde başkan yardımcıları ve birim müdürleri de eşlik etti.