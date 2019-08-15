Yüreğir Belediyesi 107 yetim çocuğu sevindirdi

Yüreğir Belediyesi Kurban Bayramı'nda 107 yetim çocuğu sevindirdi.

Yüreğir Belediyesi Kurban Bayramı'nda 107 yetim çocuğu sevindirdi.



İnsani Yardım Vakfı (İHH) ile yapılan işbirliğiyle Yüreğir Belediyesi Kurban Bayramında 107 yetim çocuğa kıyafet yardımı yaptı.



Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezin'de yapılan törende konuşan Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir'deki yardıma muhtaç vatandaşları her zaman koruyup kollamaya çalışacaklarını belirterek, "Yetimler gülerse dünya güler. Bizler yetim bir peygamberin ümmetiyiz. Hayat rehberimiz önderimiz, onun şefaatine nail olmaya hayırlı bir ümmet olmaya çalışıyoruz" dedi.



Yetimlerin başının okşanmasının çok önemli olduğunu belirten Başkan Kocaispir, "Yetimlere sahip çıkmak onları kucaklamak sahiplenmek en önemli görevlerimizden biridir. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da yetim yavrularımızı sahip çıkmaya,onları koruyup kollamaya devam edeceğiz. Her kim ki bir yetimin başını okşar onu sevindirirse Allah'a daha yakınlaşacağını inanıyorum. Hadis de belirtildiği üzere 'Yetime yakın ol, ona acı, başını okşa, beraber yemek ye. Böyle yapanın, kalbi yumuşar ve ihtiyaçları karşılanır.' Yetimlerin yüzü güldükçe dünya daha güzel olacaktır" şeklinde konuştu. - ADANA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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