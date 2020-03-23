Yüreğir Belediyesi, 65 yaş ve üstü vatandaşlara sıcak yemek uygulaması başlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yüreğir Belediyesi, 65 yaş ve üstü vatandaşlara sıcak yemek uygulaması başlattı - Son Dakika

Yüreğir Belediyesi, 65 yaş ve üstü vatandaşlara sıcak yemek uygulaması başlattı

6 saat önce

Yüreğir Belediyesi, 65 yaş ve üstü vatandaşlara sıcak yemek uygulaması başlattıYÜREĞİR Belediyesi, 65 yaş ve üstü vatandaşlara sıcak yemek uygulaması başlattı.

Yüreğir Belediyesi, 65 yaş ve üstü vatandaşlara sıcak yemek uygulaması başlattı

YÜREĞİR Belediyesi, 65 yaş ve üstü vatandaşlara sıcak yemek uygulaması başlattı.

Koronavirüs salgınının daha fazla yayılmaması için İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağının ardından sıcak yemek uygulaması başlatıldı. Yüreğir Kaymakamlığı işbirliğinde başlatılan uygulama vatandaşların takdirini topladı.

Sıcak yemek uygulamasıyla telefonla ulaşan vatandaşlara, günlük hazırlanan sıcak yemekler ulaştırılıyor. Belediye Başkanı Mehmet Fatih Kocaispir, "Yaşadığımız bu sıkıntılı günlerde 65 yaş üstündeki büyüklerimize Yüreğir Belediyesi olarak her gün sıcak yemekler bizden diyoruz. Biz sizin için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Siz evde oturmanın tadını çıkarın" dedi.

Yemek uygulamasından faydalanmak isteyen vatandaşlar Yüreğir Kaymakamlığı'na telefon ile başvurabilecek.

Yüreğir Belediyesi, 65 yaş ve üstü vatandaşlara sıcak yemek uygulaması başlattı

İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Yüreğir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:45 Kaynak: DHA

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