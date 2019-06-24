Son Dakika Haberleri: Yüreğir Belediyesi araç filosunu genişletiyor
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Yüreğir Belediyesi araç filosunu genişletiyor

1 saat önce

Yüreğir Belediyesi daha verimli ve iyi hizmet sunabilmek için yeni iş makineleri ve hizmet araçlarını Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla alarak araç filosunu genişletiyor.

Yüreğir Belediyesi araç filosunu genişletiyor, System.String[]
Yüreğir Belediyesi daha verimli ve iyi hizmet sunabilmek için yeni iş makineleri ve hizmet araçlarını Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla alarak araç filosunu genişletiyor.

Yüreğir Belediye Meclisi'nin aldığı kararla, belediyenin acil ihtiyacı olan lastikli kepçe, hidrolik sıkıştırmalı çöp toplama aracı, silindir, cenaze nakil aracı, çift kabinli kamyonet ve panelvan minibüslerden oluşan araçlar, Yüreğir Belediyesi'nin araç filosuna katılacak.

Yüreğir Belediyesi'nin filosundaki eksikliklerinin giderilmesi için alınan araçlara ihtiyaç olduğunu dile getiren Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Amacımız, daha iyi hizmet ve Yüreğirli vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmektir. Yüreğirli en iyisine layık" dedi.

Araçların Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla alınacağını belirten Kocaispir, "Yüreğir'de artan nüfus ve sorumluluk alanının geniş olması, mevcuttaki araçlarımızın da bir kısmının 10 yılı geçtiği için tamir ve bakımlarının masraflı olması nedeniyle böyle bir karar aldık. Amacımız Yüreğir halkına düzgün hizmet götürerek vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmektir" şeklinde konuştu. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:28 Kaynak: İHA
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Araç, Yüreğir, Güncel
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