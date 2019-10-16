Son Dakika Haberleri: Yüreğir Belediyesi araç filosunu genişletiyor
Son Dakika Güncel Yüreğir Belediyesi araç filosunu genişletiyor

Yüreğir Belediyesi araç filosunu genişletiyor

2 saat önce

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, ilçe sınırlarının çok geniş olması ve vatandaşlara kaliteli hizmeti sunmak için araç filosunu genişlettiklerini söyledi.

Yüreğir Belediyesi araç filosunu genişletiyor, System.String[]

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, ilçe sınırlarının çok geniş olması ve vatandaşlara kaliteli hizmeti sunmak için araç filosunu genişlettiklerini söyledi.


6 adet sıkıştırmalı çöp aracı, 2 adet iş makinesi, 2 adet Van araç, 2 adet kamyonet, 5 adet binek oto, 2 adet camlı Van araç, 3 adet çöp taksi kamyonet Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla Yüreğir Belediyesi araç filosuna ekleniyor.


Daha kaliteli ve hızlı hizmet verebilmek adına araç kapasitesinin önemli olduğunu belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Vatandaşlarımıza daha hızlı ve iyi hizmet vermek amacıyla araç filomuzu güçlendiriyoruz. Araçlar ve iş makineleri, vatandaşlara daha fazla ve daha hızlı hizmet götürme imkanı sağlayacak. Hizmetlerin en güzel şekilde gerçekleşmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" şeklinde konuştu.


6 adet sıkıştırmalı çöp kamyonu ve 2 adet iş makinesinin teslim alındığını, diğer iş makineleri ve araçların yakın zamanda teslim alınacağını belirten Kocaispir, "Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla aldığımız iş makineleri ve araçlarımız Yüreğirimize hayırlı olsun" dedi.


İlçe sınırlarının çok geniş olması ve vatandaşlara kaliteli hizmeti sunmak için araç filosunu genişlettiklerini kaydeden Başkan Kocaispir, "Araçlarımızı DMO aracılığıyla alıyoruz. Yüreğir'in geliri az. Bu yüzden harcamalarımızı dikkatli yapıyoruz" diyerek mal ve hizmet alımlarına dikkat ettiklerini belirtti. - ADANA

Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:58 Kaynak: İHA
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