Yüreğir Belediyesi araç filosunu güçlendirdi - Son Dakika

Yüreğir Belediyesi araç filosunu güçlendirdi

Yüreğir Belediyesi, 2 vakumlu yol süpürme aracını filosuna kazandırdı.

Yüreğir Belediyesi, 2 vakumlu yol süpürme aracını filosuna kazandırdı. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ilçeye daha iyi hizmet verebilmek amacıyla araç filosunun güçlendirildiği kaydedildi. Son iki yılda 41 yeni aracın öz kaynaklarla belediye bünyesine kazandırıldığına yer verilen açıklamada, son olarak 2 vakumlu yol süpürme aracının Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesine dahil edildiği belirtildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, vatandaşlara daha iyi hizmet etme adına her geçen gün filolarını güçlendirdiklerini ifade etti.

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