Yüreğir Belediyesi Beyaz Masa ile iki yılda 48 bin şikayete çözüm buldu - Son Dakika

Yüreğir Belediyesi Beyaz Masa ile iki yılda 48 bin şikayete çözüm buldu

Yüreğir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı "Beyaz Masa" biriminin 2 yılda 48 bin talebi çözüme kavuşturduğu bildirildi.

Yüreğir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı "Beyaz Masa" biriminin 2 yılda 48 bin talebi çözüme kavuşturduğu bildirildi. Belediyeden yapılan açıklamada, Beyaz Masa birimine günlük 250'den fazla başvuru, talep ve şikayetin geldiği belirtildi. Son iki yılda ise Beyaz Masa'ya iletilen 48 bin 280 talebin çözüme kavuşturulduğunun ifade edildiği açıklamada, özellikle sokak temizliği ve sokak hayvanlarıyla ilgili şikayetlere aynı gün çözüm bulunduğu kaydedildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, göreve geldikleri günden itibaren halka ulaşılabilir belediye olmanın sözünü verdiklerini belirtti.

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