Yüreğir Belediyesi depremzedeler için seferber oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yüreğir Belediyesi depremzedeler için seferber oldu - Son Dakika

Yüreğir Belediyesi depremzedeler için seferber oldu

6 saat önce

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir Elazığ Sivrice merkezli deprem sonrası belediye ekiplerini seferber etti.

Yüreğir Belediyesi depremzedeler için seferber oldu, System.String[]

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir Elazığ Sivrice merkezli deprem sonrası belediye ekiplerini seferber etti. Çadır, ısıtıcı ve yardım malzemelerini taşıyan araçlar sabahın ilk ışıkları ile birlikte yola çıktı.


Yüreğir Belediyesi ekipleri Elazığ'da yaşanan deprem sonrası depremzedelerin yaralarını sarmak için Başkan Kocaispir'in talimatı ile yardım malzemeleri ile birlikte Elazığ'a hareket etti. Çadır ve ısıtıcı yüklü araçlar ile yola çıkan ekipler soğukta dışarda kalan depremzedeler için sıcak çorba ve çay ikramında da bulunacak.


'Gün bir olma günü' diyen Başkan Kocaispir, "Depremi yaşayan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Üzücü haberler alıyoruz. Ne yazık ki can kayıplarımız var, yaralılarımız var. Temennimiz daha fazla can kaybı yaşanmaması. Devletimiz tüm imkanları ile depremzedelerimizin yanında. Biz de bir nebze olsun vatandaşlarımıza yardımcı olabilmek, temel ihtiyaçlarını karşılamak, yaralarını sarmak adına ekiplerimizi seferber ettik. Allah bir daha milletimize, ülkemize böyle acılar, felaketler yaşatmasın" dedi. - ADANA

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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:33 Kaynak: İHA
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